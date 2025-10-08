À 20 ans, Lucas Stassin ne cache plus ses rêves : la Coupe du Monde et une trajectoire ascendante qui pourrait le mener très haut, très vite. Déjà repéré pour son efficacité en Ligue 2, l’avant-centre belge multiplie les signaux positifs, entre motivation, lucidité et ouverture sur un avenir bouillonnant. Plongée dans la tête d’un espoir qui croit dur comme fer en ses chances d’intégrer les Diables Rouges, que ce soit à Saint-Étienne… ou ailleurs d’ici la fin de l’hiver.

Objectif : une place chez les Diables Rouges

Passion, ambition, obsession de la progression : Lucas Stassin incarne parfaitement le profil du jeune joueur moderne, focalisé sur ses objectifs. La perspective d’une convocation avec la Belgique pour la prochaine Coupe du Monde rythme son quotidien, comme il le confie sur RTL : « J’ai des rêves et l’équipe première en fait évidemment partie. Je vais tout donner pour signer une saison référence, car c’est le seul moyen d’attirer l’attention du sélectionneur. » Le jeune buteur sait que la concurrence est rude mais, selon lui, l’essentiel reste d’être « prêt et fit » quand l’opportunité se présente.

Malgré son âge, Stassin affiche déjà une maturité rare, multipliant les buts et les passes décisives cette saison. Il sait que chaque match sous le maillot des Verts est une audition pour la scène internationale, à l’image de ce que d’autres joueurs, parfois en difficulté lors de leurs changements de club, ont appris à leurs dépens. On repense par exemple à l’adaptation compliquée de certains cadres à Saint-Étienne comme Abdelhamid, preuve que la réussite passe par un mental d’acier.

La Ligue 2, un tremplin vers la sélection

Face aux regards parfois condescendants sur la Ligue 2, Stassin assume son choix et transforme chaque minute disputée en argument : « Je sais que ce n’est pas la Premier League, mais si je marque, si je suis décisif, ça compte », insiste-t-il. Avec déjà 4 buts et 2 passes en 8 matchs, son impact est indéniable. Plus que des statistiques, Stassin veut prouver que l’AS Saint-Étienne et ce championnat peuvent servir de tremplin idéal, d’autant que le sélectionneur belge, bien au fait du football français, accorde de la valeur à la Ligue 2.

Cette lucidité permet à Stassin d’analyser froidement ses chances : pas question de brûler les étapes, l’essentiel est de continuer à progresser et, si besoin, de saisir l’opportunité d’un nouveau projet si cela doit faire grimper sa cote. Cette stratégie rappelle, à certains égards, la manière dont d’autres joueurs se sont repositionnés à l’international, comme lors du départ confirmé de grands défenseurs vers l’étranger pour booster leur exposition.

Un transfert hivernal pour accélérer son ascension ?

Mais la véritable interrogation des prochains mois demeure : faut-il poursuivre l’aventure chez les Verts ou viser déjà un saut vers un club de plus haut standing ? Lucas Stassin ne ferme aucune porte : « Avec une belle première moitié de saison, un transfert à l’hiver ne serait pas inenvisageable. » Ce possible mouvement, mûrement réfléchi, s’aligne parfaitement avec sa volonté d’afficher une ambition sans limites face au sélectionneur. Plus performant il sera, plus crédible deviendra la candidature de Stassin pour la Coupe du Monde.

Pour ce jeune talent belge, le temps du doute semble n’avoir jamais existé. Entre efficacité, régularité et détermination, il veut forcer la porte de l’élite internationale, exploitant chaque étape – Ligue 2, > éventuel transfert, ou challenge mental – comme une marche vers le sommet. Et le rendez-vous avec l’équipe nationale pourrait bien venir plus vite qu’on ne l’imagine pour celui qui incarne la nouvelle vague du foot belge. Pour suivre le parcours d’autres internationaux ayant osé des choix de carrière audacieux, retrouvez également les dernières actualités sur des transferts marquants en Ligue 2 et ailleurs.