Le mercato estival est déjà lancé : Victor Osimhen est devenu le nom qui agite toute l’Europe. Le buteur nigérian, exceptionnel cette saison à Galatasaray, alimente un bras de fer inédit entre les plus grands clubs du continent. Et dans cette bataille, le PSG vient de frapper un grand coup.

L’offensive du PSG bouleverse toutes les prévisions. Entre promesses de titres et pluie de millions, un été décisif attend Osimhen, désormais au cœur du feuilleton numéro un du prochain mercato.

Le bras de fer entre l’Atlético, le Bayern et le PSG

Trois géants se disputent l’avant-centre qui affole les défenses de Süper Lig. Selon Africafoot, l’Atlético Madrid, de longue date, voit en Osimhen le profil parfait pour son jeu direct sous Diego Simeone. Les Colchoneros espéraient boucler rapidement le dossier et installer la terreur en Liga.

Mais l’arrivée du PSG rebat complètement les cartes. Le champion de France injecte une puissance financière et un projet sportif difficilement concurrençables. De son côté, le Bayern Munich surveille l’évolution du dossier tout en restant prudent face aux sommes annoncées.

Dans un contexte où chaque club veut s’offrir le buteur du moment, la prochaine destination d’Osimhen pourrait bien influer sur la hiérarchie des grandes puissances européennes — preuve du caractère explosif de cette course.

Les ambitions XXL du PSG pour Osimhen

Paris ne cache plus ses intentions : Luis Enrique en a fait sa priorité offensive. Le PSG veut donner une nouvelle dimension à son attaque, misant sur la régularité et l’efficacité d’Osimhen devant le but.

Le club de la capitale est prêt à mettre les moyens, à la hauteur de ses ambitions continentales. On se souvient déjà des montants records proposés, comme lors de précédentes tentatives de Paris pour attirer Osimhen. Outre le salaire, Paris propose aussi la possibilité d’être la figure centrale d’un effectif taillé pour regagner la Ligue 1 et viser enfin le sacre européen.

Cette offre laisse entrevoir un basculement du feuilleton : à la fois tremplin et vitrine, le PSG avance avec confiance et veut convaincre Victor Osimhen de tout miser sur le Parc des Princes.

Salaire, valeur, contrat : Osimhen au centre de toutes les attentions

L’intérêt autour d’Osimhen se justifie par un parcours fulgurant et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes. À 27 ans, l’ex-attaquant du LOSC et de Naples pèse aujourd’hui 75 M€ sur le marché, avec un contrat à Galatasaray courant jusqu’en juin 2029.

Son salaire annuel, estimé à 18,75 M€, illustre sa position parmi les attaquants les plus valorisés d’Europe. Cette ascension spectaculaire, déjà visible lors de ses performances à Lille ou en équipe nationale, a été suivie de près par les experts, comme le résume très bien l’analyse de son impact en sélection et en club.

Le joueur reste incontournable, tant par ses statistiques (9 buts et 3 passes décisives cette saison en Süper Lig) que par sa régularité au plus haut niveau. Chaque détail contractuel, de la clause au salaire, entretient la tension autour de ses possibles adieux à la Turquie.

Prochaine journée, cotes et suites du dossier

Le marché ne lâche rien, et l’actualité immédiate nourrit un suspense haletant. Le PSG s’apprête à défier Metz pour la 23e journée de Ligue 1, une affiche où les Parisiens partent grands favoris (cote à 1,11) tandis que le nul grimpe à 7,50, et une victoire messine s’envole à 13,50.

Côté coulisses, tous les regards se tournent vers les réunions à venir entre clubs, intermédiaires et conseillers d’Osimhen. La priorité est évidente : acter rapidement le futur du buteur et clarifier le sens du mercato. Pour les supporters, impossible de prédire si Paris tiendra la corde jusqu’au bout — mais une chose est certaine, le suspense va durer.

Derrière ce feuilleton, c’est tout l’été qui s’annonce brûlant autour du buteur nigérian. Du transfert remarqué d’Osimhen à Galatasaray à ce bras de fer dorénavant relancé, chaque rebondissement conditionnera l’été 2025. Le verdict, lui, promet un ultime rebondissement. Paris, Madrid, Munich — Osimhen va-t-il vraiment tout bouleverser sur le marché ? Le feuilleton ne fait que commencer, et toutes les cartes restent à distribuer.