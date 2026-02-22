Revue de presse espagnole : une recrue au FC Barcelone, Pérez furax au Real Madrid ! 

À LA UNE DU 22 FéV 2026
Par Bastien Aubert - 22 Fév 2026, 09:45
💬 Commenter
Florentino Pérez (Real Madrid)
Voici la revue de presse espagnole en date du dimanche 22 février 2026. Au menu : la défaite surprise du Real Madrid à Pampelune et l’arrivée d’une recrue au FC Barcelone.

MARCA : « Coup de frein »

Alors que le Real Madrid semblait aller mieux depuis quelques jours, il a chuté hier soir sur la pelouse de l’Osasuna Pampelune (1-2). Une défaite qui aurait agacé Florentino Pérez, en furie après ls choix d’Alvaro Arbeola.

SPORT : « Un leader à la peine »

Sport se frotte les mains devant la déconvenue du Real Madrid et estime que le FC Barcelone a désormais une opportunité en or de reprendre les rênes de la Liga devant Levante (16h15).

MUNDO DEPORTIVO : « La tête à portée »

En cas de victoire au Camp Nou contre Levante, le Barça serait de nouveau leader de Liga. Autre bonne nouvelle : la FIFA a donné son feu vert pour le transfert d’Ajay Tavares, jeune prodige anglais de Norwich City né en 2009. Après un accord verbal conclu en janvier, le jeune ailier a choisi de rejoindre le club catalan malgré l’intérêt de plusieurs équipes allemandes, dont le RB Leipzig.

AS : « Bêtise et effondrement »

La défaite du Real Madrid est mal prise dans la capitale espagnole d’autant que l’équipe allait mieux ces derniers temps. Rien de très rassurant avant d’accueillir le Benfica Lisbonne mercredi en barrage retour de la Ligue des Champions au Bernabeu (21h).

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

08/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

