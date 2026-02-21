Le Real Madrid a été battu par l’Osasuna Pampelune (1-1) ce samedi. Le FC Barcelone, qui recevra Levante demain, pourrait reprendre les commandes de la Liga en cas de succès.

El Sadar n’est jamais un stade où il est facile de s’imposer. Surtout pour le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Navarrais sont accrocheurs, leur public survolté et on en a encore eu la preuve ce soir. Face à des Merengue toujours aussi indigents dans le jeu, les Rouges ont ouvert le score à la 38e minute par Budimir sur pénalty. Ce dernier s’est fait vengeance lui-même, après que Thibaut Courtois lui a marché sur le pied. Tranchants à chaque fois qu’ils ont réussi à approcher des trente mètres madrilènes, les locaux ont toutefois reculé après la pause.

Mbappé a eu un but refusé

Mais même si le Real a poussé, il a eu du mal à se procurer des occasions. Güler a vu une belle frappe du droit passer juste au-dessus de la transversale. Kylian Mbappé, lui, a été très bien pris par la défense de l’Osasuna. Il a bien marqué à la 70e mais il était hors-jeu au départ de l’action. Trois minutes plus tard, Federico Valverde s’est échappé sur le côté gauche et a centré au cordeau pour Vinicius Jr, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets. Deuxième but en deux matches cette semaine pour le Brésilien, qui a eu droit aujourd’hui à des insultes du public local, mais sans racisme, contrairement à mardi à Lisbonne.

On s’acheminait vers un 1-1 qui aurait fait le jeu du Barça quand Garcia a réalisé un petit festival dans la surface du Real à la 90e, enchaînant deux dribbles dans un mouchoir de poche et une frappe enroulée du droit dans le petit filet opposé. L’arbitre a d’abord refusé cette réalisation mais le joueur de l’Osasuna n’était pas hors-jeu au départ de l’action. Les Merengue, battus, pourraient perdre leur place de leader si le FC Barcelone s’impose demain au Camp Nou face à Levante.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (barrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)