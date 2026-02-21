À LA UNE DU 21 FéV 2026
[19:50]RC Lens – AS Monaco (2-3) : Thauvin amer, Sage indique la voie à suivre
[19:27]OL Mercato : l’identité des courtisans anglais de Sulc connue, un géant espagnol débarque
[19:02]ASSE – Laval : le onze de Montanier pour aller chercher la 2e place !
[19:01]RC Lens – AS Monaco (2-3) : trois buts en dix minutes qui gâchent tout, les notes des Sang et Or
[18:58]FC Nantes : une Beaujoire vide face au Havre ?
[18:34]OM, Stade Rennais : Beye visé par une incroyable accusation de racisme
[18:08]RC Lens – AS Monaco : les arbitres du match font polémique
[17:44]FC Nantes Mercato : un nouveau courtisan richissime pour Tati
[17:21]OM : à côté de ses pompes, Pavard apostrophe Beye
[17:06]Osasuna – Real Madrid : le onze merengue avec une surprise
Osasuna – Real Madrid : le onze merengue avec une surprise

Par Raphaël Nouet - 21 Fév 2026, 17:06
L'entraineur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, lors d'une conférence de presse.
A 18h30, le Real Madrid affronte l’Osasuna, à Pampelune, pour le compte de la 25e journée de Liga. Il doit s’imposer pour conserver sa pole position, reprise au FC Barcelone le week-end dernier.

Vainqueur de ses huit derniers matches de Liga, le Real Madrid a repris la tête de la Liga le week-end dernier, après sa victoire 4-1 contre la Real Sociedad au Bernabeu, profitant de la défaite du FC Barcelone à Gérone (1-2). Ce samedi après-midi, l’équipe d’Alvaro Arbeloa est en déplacement à Pampelune, où il est toujours compliqué de s’imposer. L’Osasuna est 10e de Liga mais il constituera un obstacle difficile à surmonter. Quatre jours après son succès polémique à Lisbonne contre le Benfica (1-0) en Champions League, Vinicius Jr et Kylian Mbappé sont à nouveau titulaires. Dani Carvajal aussi, ce qui n’était plus arrivé depuis une éternité.

Real : Courtois – Caraval, Asencio, Alaba, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Güler, Camavinga – Mbappé, Vinicius Jr.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

21/02 : Osasuna Pampelune-Real Madrid (25e journée de Liga)
25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (varrage retour de la Champions League)
02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)
07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)
05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

