A 18h30, le Real Madrid affronte l’Osasuna, à Pampelune, pour le compte de la 25e journée de Liga. Il doit s’imposer pour conserver sa pole position, reprise au FC Barcelone le week-end dernier.

Vainqueur de ses huit derniers matches de Liga, le Real Madrid a repris la tête de la Liga le week-end dernier, après sa victoire 4-1 contre la Real Sociedad au Bernabeu, profitant de la défaite du FC Barcelone à Gérone (1-2). Ce samedi après-midi, l’équipe d’Alvaro Arbeloa est en déplacement à Pampelune, où il est toujours compliqué de s’imposer. L’Osasuna est 10e de Liga mais il constituera un obstacle difficile à surmonter. Quatre jours après son succès polémique à Lisbonne contre le Benfica (1-0) en Champions League, Vinicius Jr et Kylian Mbappé sont à nouveau titulaires. Dani Carvajal aussi, ce qui n’était plus arrivé depuis une éternité.

Real : Courtois – Caraval, Asencio, Alaba, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Güler, Camavinga – Mbappé, Vinicius Jr.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

21/02 : Osasuna Pampelune-Real Madrid (25e journée de Liga)

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (varrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)