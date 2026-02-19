Une légende merengue voit en Mbappé un fossoyeur du Real Madrid

Taulier du Real Madrid pendant une décennie, l’ancien milieu allemand Toni Kroos a validé un dessin montrant Kylian Mbappé en fossoyeur des ambitions merengue.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé fait l’unanimité par les buts qu’il inscrit. Même s’il a connu des débuts un peu compliqués, conséquence d’une saison 2023-24 très difficile avec le PSG et d’un Euro où il a eu le nez cassé, l’attaquant a rapidement mis tout le monde d’accord autour de son talent. Mais force est de constater que, depuis qu’il a posé ses bagages dans la capitale espagnole, la machine à remporter des titres s’est enrayée. En 2024, le Real Madrid a remporté la Liga et la Champions League, Vinicius Jr a failli être Ballon d’Or. Depuis, seules la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale sont venues garnir l’armoire à trophées.

Une théorie qui prend de l’ampleur en Espagne

Vinicius Jr, lui, a pris ombrage de la réussite de son compère. Ca commence à aller mieux mais, pendant plusieurs mois, il a eu beaucoup de mal à retrouver le football qui avait fait de lui l’un des meilleurs joueurs de la planète. Carlo Ancelotti, lui, a fait les frais de la saison 2024-25 ratée. Xabi Alonso, son successeur, n’a tenu que six mois. Kylian Mbappé serait-il à l’origine de ces problèmes ? C’est la théorie qui commence à se développer en Espagne, où l’on constate que le PSG est devenu champion d’Europe l’année de son départ…

Une théorie que Toni Kroos, dix années de bons et loyaux services au Real Madrid (2014-24), valide. L’ancien milieu allemand a validé un dessin où l’on voit Kylian Mbappé, déguisé en la mort, une faux à la main, frappant à la porte du Real après avoir fait la peau à Karim Benzema, Antoine Griezmann (en équipe de France), Carlo Ancelotti, Rodrygo, Endrick, Vinicius Jr et Xavi Alonso… Faussoyeur du Real Madrid, le natif de Bondy ? C’est un peu fort mais il y a quand même des questions à se poser sur son intégration à un collectif…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

21/02 : Osasuna Pampelune-Real Madrid (25e journée de Liga)

25/02 : Real Madrid-Benfica Lisbonne (varrage retour de la Champions League)

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)