À LA UNE DU 28 FéV 2026
[20:48]FC Barcelone : Yamal révèle un secret qu’il cachait depuis des semaines, Flick lui répond cash
[20:18]FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale
[20:06]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre
[19:22]OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Pau, avec un seul changement
[18:56]Stade Rennais – Toulouse FC (1-0) : Haise réussit sa première au Roazhon Park et fait trembler l’OM !
[18:30]RC Lens : les Sang et Or au centre du plan secret de Ligue 1+ pour faire exploser la chaîne
[18:21]FC Barcelone – Villarreal (4-1) : Yamal voit triple, un ancien de l’OM a soufflé le chaud et le froid
[18:00]Real Madrid : la date exacte du retour de Mbappé vient d’être révélée
[17:30]OM Mercato : un énorme flop marseillais vers un transfert à Liverpool pour 60 M€ ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais – Toulouse FC (1-0) : Haise réussit sa première au Roazhon Park et fait trembler l’OM !

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 18:56
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Ce samedi, le Stade Rennais s’est imposé face à Toulouse pour la première de Franck Haise au Roazhon Park. Le SRFC revient à la 5e place, à égalité de l’OM !

Le Stade Rennais a signé une nouvelle victoire importante en Ligue 1 ce samedi après‑midi au Roazhon Park, en s’imposant 1‑0 face à Toulouse pour la première de Franck Haise à domicile. Ce succès permet aux Bretons de confirmer leur dynamique positive et de se rapprocher encore du haut du classement, notamment de l’Olympique de Marseille qui occupe actuellement la quatrième place.

Dans une rencontre dominée de bout en bout, Rennes a rapidement pris l’ascendant face à des Toulousains plutôt timides et en difficulté depuis plusieurs semaines. Après une première demi‑heure de forte pression offensive, c’est Arnaud Nordin qui a débloqué la situation à la 27ᵉ minute, en reprenant de la tête un centre précis de Merlin pour inscrire son premier but de la saison en Ligue 1 et offrir l’avantage à son équipe.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les Rouge et Noir ont ensuite géré leur avance avec maturité, en maintenant une pression constante dans le camp toulousain sans pour autant parvenir à creuser l’écart. Malgré quelques tentatives en seconde période de la part des visiteurs, la défense rennaise, bien organisée, a su rester solide jusqu’au coup de sifflet final.

Une série positive confirmée

Ce succès constitue une troisième victoire consécutive en Ligue 1 pour Rennes, désormais sous la houlette de Franck Haise, après les succès convaincants face au PSG (3‑1) et à Auxerre (3‑0), et conforte ainsi la montée en puissance du club breton.

Privé de plusieurs joueurs clés comme Jacquet, Frankowski ou Kamara, Haise a su trouver une formule offensive tout en restant équilibrée, avec une domination nette de la possession et une organisation efficace sur le terrain.

Grâce à cette victoire, Rennes totalise désormais 40 points, le même total que Marseille, et met ainsi de plus en plus de pression sur l’OM dans la course aux places européennes. Une situation qui souligne l’ambition croissante du club breton en cette fin de saison, bien décidé à viser une qualification prestigieuse pour les compétitions continentales.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot