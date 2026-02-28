Stade Rennais – Toulouse FC (1-0) : Haise réussit sa première au Roazhon Park et fait trembler l’OM !

Ce samedi, le Stade Rennais s’est imposé face à Toulouse pour la première de Franck Haise au Roazhon Park. Le SRFC revient à la 5e place, à égalité de l’OM !

Le Stade Rennais a signé une nouvelle victoire importante en Ligue 1 ce samedi après‑midi au Roazhon Park, en s’imposant 1‑0 face à Toulouse pour la première de Franck Haise à domicile. Ce succès permet aux Bretons de confirmer leur dynamique positive et de se rapprocher encore du haut du classement, notamment de l’Olympique de Marseille qui occupe actuellement la quatrième place.

Dans une rencontre dominée de bout en bout, Rennes a rapidement pris l’ascendant face à des Toulousains plutôt timides et en difficulté depuis plusieurs semaines. Après une première demi‑heure de forte pression offensive, c’est Arnaud Nordin qui a débloqué la situation à la 27ᵉ minute, en reprenant de la tête un centre précis de Merlin pour inscrire son premier but de la saison en Ligue 1 et offrir l’avantage à son équipe.

Les Rouge et Noir ont ensuite géré leur avance avec maturité, en maintenant une pression constante dans le camp toulousain sans pour autant parvenir à creuser l’écart. Malgré quelques tentatives en seconde période de la part des visiteurs, la défense rennaise, bien organisée, a su rester solide jusqu’au coup de sifflet final.

Une série positive confirmée

Ce succès constitue une troisième victoire consécutive en Ligue 1 pour Rennes, désormais sous la houlette de Franck Haise, après les succès convaincants face au PSG (3‑1) et à Auxerre (3‑0), et conforte ainsi la montée en puissance du club breton.

Privé de plusieurs joueurs clés comme Jacquet, Frankowski ou Kamara, Haise a su trouver une formule offensive tout en restant équilibrée, avec une domination nette de la possession et une organisation efficace sur le terrain.

Grâce à cette victoire, Rennes totalise désormais 40 points, le même total que Marseille, et met ainsi de plus en plus de pression sur l’OM dans la course aux places européennes. Une situation qui souligne l’ambition croissante du club breton en cette fin de saison, bien décidé à viser une qualification prestigieuse pour les compétitions continentales.