OM Mercato : un attaquant courtisé par Liverpool pourrait débarquer en catimini à Marseille !

L’Olympique de Marseille continue d’explorer des pistes prometteuses pour renforcer sa post-formation… et pourrait bien avoir mis la main sur un profil très intéressant. Selon les informations de LaMinuteOM, le jeune attaquant ivoirien Hamidou Coulibaly a récemment effectué un essai avec la réserve marseillaise.

Formé à l’académie de Djekanou en Côte d’Ivoire, le joueur de 18 ans a notamment participé à un match amical contre Dijon, conclu sur un score de 2-2, afin d’être observé de plus près par le staff olympien. Un test discret, mais qui pourrait déboucher sur une signature si les impressions se confirment.

Un talent déjà suivi par Liverpool

Si l’OM s’intéresse à Coulibaly, le club phocéen n’est pas seul sur le dossier. Le jeune attaquant ivoirien serait également dans le viseur de Liverpool FC, preuve que son potentiel commence déjà à attirer l’attention en Europe.

Polyvalent offensivement, rapide et doté d’un bon sens du but, Coulibaly est considéré comme un profil très prometteur, capable d’évoluer à plusieurs postes dans l’attaque. Un joueur à fort potentiel qui pourrait rapidement franchir un cap dans un environnement compétitif.

Une stratégie qui correspond au nouveau projet marseillais

Ces dernières années, l’OM a fait de la post-formation une priorité afin de renforcer l’équipe première à moyen terme… mais aussi de générer de la valeur sur le marché des transferts.

Le club l’a récemment démontré avec plusieurs opérations marquantes :

La vente de Robinio Vaz à l’ AS Roma pour 25 millions d’euros bonus compris ,

à l’ pour , Ou encore le transfert de Darryl Bakola vers US Sassuolo pour 10 millions d’euros.

Dans cette logique, un joueur comme Coulibaly représenterait une opportunité à faible risque mais à fort potentiel.

Un pari qui pourrait rapporter gros

Si l’essai se confirme et qu’un accord est trouvé, l’OM pourrait réaliser un joli coup en anticipant la concurrence. Avec des clubs comme Liverpool déjà à l’affût, la valeur du joueur pourrait rapidement grimper.

Pour Marseille, attirer un talent comme Hamidou Coulibaly aujourd’hui pourrait donc s’avérer un investissement très rentable à l’avenir.

Un dossier à suivre de près…