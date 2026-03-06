Stade Rennais : Haise annonce une mauvaise nouvelle et balance encore sur son passage à Nice

Avant le déplacement du Stade Rennais sur la pelouse de l’OGC Nice, Franck Haise a annoncé une mauvaise nouvelle concernant Jacquet. Il a également fait de nouvelles révélations sur son passage à l’OGCN, qu’il s’apprête à retrouver.

Après deux matchs sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise a fait carton plein pour ses débuts. Des victoires face à Auxerre et Toulouse qui placent le SRFC à la 6e place, à 3 points du top 4. Prochaine étape pour le club breton, le déplacement sur la pelouse de Nice, qui vient tout juste de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France aux tirs au but contre Lorient.

Pour ce match, Haise a annoncé que Glen Kamara postulait pour une place dans le groupe, tandis que Frankowski et Zabiri sont incertains. En revanche, un retour de Jérémy Jacquet est « peu probable » d’ici la fin de saison suite à son opération de l’épaule gauche. Un gros coup dur pour le club, qui verra son joueur partir à Liverpool dès cet été.

« Je n’ai pas été bon à ce niveau-là, ça c’est certain »

En attendant, Franck Haise a abordé ce match si spécial, lui qui a été entraîneur niçois de juin 2024 à décembre 2025. « Nice, ce n’est pas non plus que les deux derniers mois. On avait fini aussi 4e la première saison, malgré des aléas difficiles, avec une qualification en barrage de la Ligue des champions. La deuxième saison a été plus compliquée à plein d’égards, et notamment pour moi », a confié Haise, qui a fait de plus amples révélations sur son passage du côté de la Côte d’Azur.

« Je n’ai pas su tirer le meilleur de mon groupe. Je l’ai déjà dit, j’ai perdu de l’énergie dans des zones d’intervention qui n’étaient pas les miennes. Et quand c’est le cas, on perd aussi en lucidité dans les moments difficiles, sur le côté positif, entraînant. Je n’ai pas été bon à ce niveau-là, ça c’est certain. Je n’ai pas assez aidé mon équipe et mon groupe, notamment sur les deux derniers mois. La fin avait été décidée d’un commun accord avec le président, et ce retour est forcément un peu particulier car il arrive vite, deux mois après mon départ. J’ai rencontré aussi à Nice plein de bonnes personnes, dans le club et en dehors, et j’en reverrai certaines avec beaucoup de plaisir, parce que cela restera de bons souvenirs », a-t-il conclu.