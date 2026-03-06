Pronostic OGC Nice – Stade Rennais : la passe de quatre pour les Rennais ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le Stade Rennais se déplace ce dimanche (17h15) sur le terrain de l’OGC Nice, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Fort d’une série de trois succès d’affilés, dont deux sous la direction de Franck Haise, le SRFC, sixième au classement, s’est rapproché du podium et a l’occasion d’enchaîner face à une équipe niçoise qui lutte toujours en lutte pour éviter la relégation.

Ligue 1 – OGC Nice vs Stade Rennais

Dimanche 8 mars 2026 · 17h15 · Allianz Riviera

OGC Nice : se relancer à domicile

Les Niçois abordent ce match avec la nécessité de renouer avec la victoire, après plusieurs prestations décevantes. Leur attaque peine à se montrer régulière, tandis que la défense encaisse trop facilement, ce qui rend les rencontres difficiles face à des équipes en confiance. Nice devra donc trouver un équilibre entre solidité défensive et agressivité offensive pour espérer inquiéter Rennes.

L’entraîneur niçois pourrait s’appuyer sur des transitions rapides et l’explosivité de ses attaquants pour surprendre la défense rennaise, notamment sur coups de pied arrêtés ou contre-attaques.

Stade Rennais : confirmer la dynamique

Rennes se déplace avec confiance grâce à ses trois succès consécutifs. Le collectif est structuré et l’équipe affiche une bonne efficacité offensive, tout en restant solide défensivement. Le SRFC cherchera à imposer son rythme et à profiter de la fragilité récente de Nice pour continuer sa série et consolider sa position dans le Top 6.

Franck Haise pourra compter sur un effectif motivé, capable de profiter des espaces et de créer des occasions même en déplacement.

Les confrontations récentes

Les confrontations récentes entre Nice et Rennes montrent que les Niçois ont pris l’avantage au fil des matchs.

Sur les 10 dernières rencontres :

Nice : 6 victoires

: Rennes : 3 victoires

: Nuls : 1

Ces chiffres montrent que Nice domine légèrement les échanges, même si les matchs restent souvent disputés et se décident par de faibles marges.

Les compos probables

La compo probable de l’OGC Nice : Dupé – Clauss, Oppong, Dante, Bard – Sanson, Vanhoutte – Cho, Diop, Louchet – Carlos.

Absents : Bombito, Jansson, Wahi, Ndayishimiye, Abdelmonem (blessés, reprise).

Incertains : Boudaoui (reprise), Everton (blessé).

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Nagida, Rouault, Brassier, Merlin – Szymanski, Rongier, Camara – Al-Tamari, Lepaul, Nordin.

Absent : Jacquet (blessé).

Incertains : Kamara, Frankowski (blessés).

Les joueurs à suivre

Pour Nice

Sofiane Diop : Milieu offensif capable de dynamiser le jeu niçois, Diop peut créer des décalages et se montrer décisif dans la dernière passe ou sur les tirs de loin. Sa capacité à prendre l’espace et à surprendre la défense adverse fait de lui un joueur clé pour Nice ce dimanche.

Pour Rennes

Arnaud Nordin : L’ailier a inscrit son premier but avec Rennes contre Toulouse (1-0) et arrive en pleine confiance. Rapide et percutant, il peut exploiter les espaces sur les côtés et créer des occasions dangereuses, notamment sur les contre-attaques ou les actions rapides de son équipe.

Les tendances de cotes : léger avantage pour le Stade Rennais

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Nice (1) Unibet 2,72 Stable Match nul (X) Unibet 3,52 Stable Victoire Rennes (2) Unibet 2,33 Stable

Probabilités implicites approximatives :

Nice : 34 %

Nul : 28 %

Rennes : 38 %

Les bookmakers donnent un léger avantage à Rennes, reflétant sa dynamique actuelle et sa solidité à l’extérieur, tandis que Nice, malgré son avantage historique face aux Rennais, devra se montrer plus efficace pour concrétiser ses occasions à domicile.

Notre pronostic du match OGC Nice – Stade Rennais

Rennes ou match nul : La dynamique des Rennais et leur cohésion collective à l’extérieur leur donnent un léger avantage.

: La dynamique des Rennais et leur cohésion collective à l’extérieur leur donnent un léger avantage. Total de buts < 2,5 : Le match pourrait rester serré, avec une défense niçoise prudente et un Stade Rennais capable de contrôler le rythme.

Scores possibles

0‑1 : victoire rennaise sur un but décisif en contre

: victoire rennaise sur un but décisif en contre 1‑1 : match serré avec un but de chaque côté

: match serré avec un but de chaque côté 0‑2 : Rennes impose sa supériorité collective et marque en seconde période

Ce duel oppose une équipe niçoise en difficulté à un Stade Rennais confiant, capable de confirmer sa série positive et de continuer sa montée vers le podium.