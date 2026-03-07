Le PSG pourrait-il tout perdre cette saison ? 

Avant le choc contre Chelsea en Ligue des Champions (mercredi, 21h), la rédaction de But Football Club s’interroge sur la petite forme traversée par le PSG.

« Oui, le PSG est en chute libre »

Le PSG pourrait bien tout perdre cette saison. Déjà éliminés de la Coupe de France et affublés de quatre revers en 2026, les Parisiens traversent une zone de turbulences née de la Coupe du Monde des clubs l’été dernier. La défaite lourde face à Monaco au Parc des Princes a mis en lumière les fragilités du club : les jambes sont lourdes, aucun secteur ne rassure vraiment, et les blessures d’Ousmane Dembélé, Joao Neves ou Fabian Ruiz empêchent toute forme de stabilité.

Même la Ligue des Champions, avec le choc à venir contre Chelsea, pourrait devenir un piège. Sur le front national, le RC Lens se profile comme une menace directe : en pleine dynamique, les Sang et Or pourraient revenir à un point dès dimanche soir et profiter des difficultés parisiennes pour s’immiscer de nouveau dans la lutte pour le titre. La machine parisienne, habituée à dominer, semble aujourd’hui sérieusement enrayée. »

Bastien AUBERT

« Je pense qu’ils vont encore perdre des points »

« Oui, le PSG ne traverse clairement pas une période de totale maîtrise en ce début de printemps, avec notamment cette défaite 3‑1 à domicile contre Monaco, pas forcément surprenante pour moi tant les Monégasques reviennent fort. Lens, qui est dans le sillage du leader et a déjà été champion d’automne, pourrait profiter de cette irrégularité pour grignoter des points et mettre la pression sur les Parisiens dans la course au titre de champion de France. Dans un championnat où chaque faux pas compte, perdre des points contre des concurrents directs ou sur des matchs « à priori » abordables reste une menace réelle pour le PSG. Et je pense qu’ils vont encore en perdre.

Pour autant, sur la scène européenne, je pense que Paris conserve un statut de prétendant majeur à la victoire finale en Ligue des Champions malgré son parcours parfois heurté. En tant que champion d’Europe en titre, rien n’interdit d’envisager que le club parisien parvienne à défendre ou reconquérir son trophée continental pour la deuxième fois. La capacité à élever son niveau dans les grands rendez‑vous, notamment face à des équipes comme Chelsea en huitièmes, pourrait une nouvelle fois faire la différence, même si la route vers une deuxième Ligue des Champions reste exigeante ».

William TERTRIN

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League