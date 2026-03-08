OM : Pierre Ménès désigne les deux héros de la victoire à Toulouse

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’OM a repris un peu d’air après sa courte victoire sur la pelouse du Toulouse FC (1-0). Dans un contexte particulièrement tendu autour du club phocéen, ce succès permet à l’équipe de Habib Beye de calmer temporairement les critiques. La semaine avait en effet été marquée par une banderole très virulente de certains Ultras marseillais — « Vous êtes des merdes » — qui avait illustré la frustration des supporters. Mais pour Pierre Ménès, deux joueurs ont été déterminants dans cette victoire marseillaise.

Greenwood lance l’OM très tôt

Selon Pierre Ménès, le premier homme fort du match côté marseillais a été Mason Greenwood.

L’attaquant anglais a rapidement mis l’OM sur de bons rails grâce à une frappe spectaculaire.

« Mason Greenwood avait marqué en Coupe de France contre ces mêmes Toulousains après 18 minutes de jeu. Cette fois, il lui a fallu encore moins de temps pour mettre l’OM sur orbite avec une frappe énorme, très puissante. »

Ce but rapide a permis aux Marseillais de prendre l’avantage et de gérer ensuite la rencontre.

Rulli décisif dans les moments chauds

Mais selon le consultant, la victoire marseillaise ne serait jamais arrivée sans la prestation solide de Gerónimo Rulli.

Le gardien olympien a réalisé plusieurs interventions importantes pour préserver l’avantage de son équipe.

« Rulli a fait quelques arrêts pour préserver ce succès. »

Il a même été aidé par la réussite lorsque la frappe de Yann Gboho est venue s’écraser sur la barre.

Une victoire qui ne convainc pas totalement

Malgré le résultat positif, Pierre Ménès n’a pas été totalement convaincu par la prestation marseillaise.

Selon lui, certains commentaires ont exagéré la qualité du match produit par l’OM.

« Les commentateurs ont laissé entendre que l’équipe avait fait un match fantastique, mais ce n’était pas vraiment le cas. »

Une équipe encore fragile

Pour le consultant, l’OM a certes montré une amélioration sur le plan défensif, mais l’ensemble reste encore fragile.

« C’était plus solide défensivement, mais ça ne respirait pas la sérénité ni le talent à tous les étages. »

Une analyse qui tempère donc l’enthousiasme après ce succès important.

L’OM toujours dans la course

Malgré tout, cette victoire permet à Marseille de rester bien placé dans la lutte pour les places européennes et notamment pour la qualification en UEFA Champions League.

Si l’OM parvient à confirmer lors des prochaines journées, la dynamique pourrait rapidement redevenir positive.

Mais pour convaincre totalement les observateurs… les Marseillais devront encore élever leur niveau de jeu.