Newcastle – FC Barcelone (1-1) : un nul miraculeux grâce à Yamal, les tops et flops des Blaugrana

Les tops et flops des joueurs du FC Barcelone après le match nul face à Newcastle (1-1).

Ce mardi soir, le FC Barcelone a été tenu en échec 1-1 sur la pelouse de Newcastle lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Newcastle a dominé la rencontre avec un pressing intense et plusieurs occasions, obligeant le gardien Joan García à intervenir à plusieurs reprises. Après une première période sans but, les Anglais ont finalement ouvert le score à la 86e minute grâce à Harvey Barnes. Alors que Newcastle semblait se diriger vers la victoire, le Barça a égalisé dans les dernières minutes : Dani Olmo a obtenu un penalty transformé par Lamine Yamal. Malgré ce nul arraché en fin de match, les Catalans devront montrer un meilleur niveau au match retour au Camp Nou pour éviter l’élimination.

Les tops

CUBARSI

Match de patron ce soir pour le joueur formé à la Masia. 12 actions défensives pour lui, notamment dès la 4e minute, lorsqu’il dégage juste devant sa ligne une tête de Tonali qui aurait pu coûter cher. Il n’a malheureusement pas pu éviter le but de Barnes à la 86e.

MARTIN

Avec Cubarsi, il a formé une charnière de feu. Lui aussi a été très précieux défensivement (12 actions défensives) et a écœuré les Magpies en se montrant solide. Rageant pour lui et ses partenaires d’encaisser ce but à la toute fin.

YAMAL

Avant son but, c’est seulement un tir ce soir pour le prodige espagnol (23e), qui n’a pas surfé sur la lancée de ses derniers matchs. Il a connu pas mal de déchets, mais sauve néanmoins son match avec le penalty de l’égalisation dans le temps additionnel.

Les flops

BERNAL

Match très compliqué pour lui au milieu de terrain, et l’écart avec un Frenkie de Jong s’est fait un peu trop ressentir. Le costume paraît un peu trop grand pour lui, en tout cas dans des grands rendez-vous comme ce soir. Il sort même sur blessure à la 73e, pour l’entrée de Casado.

RAPHINHA

Comme le reste des ses coéquipiers en attaque (on peut citer également Fermin), il a lui aussi été moins en vue. Il faut admettre qu’il a beaucoup tenté pour créer des choses, et aurait même pu être passeur décisif sur la grosse occasion de Lewandowski (67e). Mais surtout, comment ne pas lui reprocher sa grosse erreur de marquage sur le but de Barnes en fin de match…

LEWANDOWSKI

Aligné à la pointe de l’attaque, le Polonais n’a presque rien eu à se mettre sous la dent (22 ballons touchés). Un seul tir pour lui ce soir, sur un centre de Raphinha au premier poteau mais son geste effleure le poteau de Ramsdale (67e). Il a été remplacé dans la foulée pour l’entrée de Rashford.