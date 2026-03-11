PSG – Chelsea : les compos de Luis Enrique et Rosenior sont tombées !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Découvrez les compositions officielles du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea.

Le Paris Saint-Germain reçoit ce mercredi (21h) Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de cette première manche entre les Parisiens et les Blues, voici les onze de départ alignés par Luis Enrique et Liam Rosenior.

L’entraîneur parisien a fait un choix fort dans son onze de départ en laissant Khvicha Kvaratskhelia sur le banc au profit de Désiré Doué. Pour le reste, c’est du classique côté Parisien. Du côté des Blues, Reece James a été préféré à Andrey Santos dans l’entrejeu.

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Barcola.

Chelsea : Jorgensen – Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella – James, Caicedo – Palmer, Fernandez, Neto – João Pedro.