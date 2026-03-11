À LA UNE DU 11 MAR 2026
[21:00]OM, FC Nantes : Beye et Halilhodzic, même combat !
[20:40]PSG, OM Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Ordonez, un géant européen accélère !
[20:20]FC Nantes : Halilhodzic de retour… les Kita déclenchent une guerre des supporters avec le Stade Rennais !
[20:00]OM Mercato : Benatia craque pour une révélation de Premier League, un ex coach de l’OM aussi !
[19:47]PSG – Chelsea : les compos de Luis Enrique et Rosenior sont tombées !
[19:30]FC Nantes : avec Halilhodzic, les Kita réveillent une page tragique de l’histoire du club
[18:50]ASSE : le verdict tombe pour Gautier Larsonneur
[18:30]Ligue 1 : le CIES envoie un signal très inquiétant à l’OM, le PSG écrase tout, le RC Strasbourg, l’OL, le LOSC et le RC Lens jubilent !
[18:00]ASSE : sans Larsonneur, 3 capitaines émergent pour Montanier
[17:30]OM : une pépite fait craquer Habib Beye !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – Chelsea : les compos de Luis Enrique et Rosenior sont tombées !

Par Fabien Chorlet - 11 Mar 2026, 19:47
💬 Commenter
Les joueurs du PSG
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Découvrez les compositions officielles du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea.

Le Paris Saint-Germain reçoit ce mercredi (21h) Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de cette première manche entre les Parisiens et les Blues, voici les onze de départ alignés par Luis Enrique et Liam Rosenior.

L’entraîneur parisien a fait un choix fort dans son onze de départ en laissant Khvicha Kvaratskhelia sur le banc au profit de Désiré Doué. Pour le reste, c’est du classique côté Parisien. Du côté des Blues, Reece James a été préféré à Andrey Santos dans l’entrejeu. 

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les compos officielles

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Barcola.

Chelsea : Jorgensen – Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella – James, Caicedo – Palmer, Fernandez, Neto – João Pedro.

Ligue des championsPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, PSG