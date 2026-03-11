OM Mercato : l’avenir de Nwaneri déjà tranché !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Arrivé en janvier dernier à l’Olympique de Marseille dans une ambiance électrique, Ethan Nwaneri vivait alors l’un des tournants majeurs de sa jeune carrière. Prêté par Arsenal FC pour six mois, le milieu offensif de 18 ans devait franchir un cap sous les ordres de Roberto De Zerbi. Un mois et demi plus tard, le scénario idéal semble déjà s’être transformé en véritable casse-tête.

Un départ prometteur avec l’OM rapidement freiné

Dès ses premiers jours à L’OM, Nwaneri avait suscité un énorme engouement. Bain de foule à l’aéroport, déclarations ambitieuses, puis un premier but remarqué face au RC Lens : tout semblait réuni pour une adaptation réussie.

Titulaire lors des premières rencontres sous De Zerbi, l’Anglais avait montré des qualités techniques évidentes, malgré une irrégularité logique pour un joueur de son âge.

Mais la lourde défaite face au Paris Saint-Germain (0-5) et le départ de l’entraîneur italien ont profondément changé la donne.

Le tournant Habib Beye

Depuis l’arrivée de Habib Beye sur le banc olympien, le temps de jeu de Nwaneri s’est considérablement réduit.

Entrées tardives, minutes limitées, puis un rôle de remplaçant régulier : la confiance semble s’être érodée.

Son penalty manqué face au Toulouse FC en Coupe de France a marqué un point bas symbolique dans ce prêt compliqué.

Les médias britanniques n’ont pas tardé à s’emparer du sujet. The Mirror, Football London ou encore The Telegraph évoquent désormais un prêt « malheureux » voire « désastreux » pour la progression du jeune talent.

Un plan initial qui s’est effondré

Le choix de Marseille reposait largement sur la présence de De Zerbi, réputé pour sa capacité à développer les jeunes joueurs. Son départ a bouleversé l’équilibre du projet.

Dans le même temps, Arsenal a dû faire face à plusieurs blessures au milieu de terrain. Certains observateurs estiment que Nwaneri aurait pu bénéficier de davantage d’opportunités à Londres s’il n’avait pas été prêté.

Cette double évolution renforce aujourd’hui les interrogations autour de sa trajectoire.

Un avenir déjà remis en question

Selon la presse anglaise, il paraît désormais peu probable que Nwaneri poursuive l’aventure à Marseille au-delà de son prêt.

Plus surprenant encore, un départ définitif d’Arsenal ne serait pas totalement exclu, malgré son statut d’enfant du club et son immense potentiel.

Pour les Gunners, la priorité reste la performance immédiate. Le jeune Anglais est encore perçu comme un talent à développer plutôt qu’un joueur capable de porter l’équipe.

Les dernières semaines à l’OM pour inverser la tendance

Malgré ce contexte compliqué, tout n’est pas perdu. Nwaneri dispose encore de plusieurs matches pour convaincre, retrouver de la confiance et rappeler pourquoi il était considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen.

Que ce soit à Marseille ou à Londres, la fin de saison pourrait être décisive pour son avenir.

Un défi immense pour un joueur de 18 ans… mais aussi une opportunité unique de prouver sa valeur.

𝙆𝙀𝙎𝙏𝙐𝙋𝙍𝙀𝙁 – Édition 𝗘𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗡𝘄𝗮𝗻𝗲𝗿𝗶 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👀 pic.twitter.com/g0qgHXNJYM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 10, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France