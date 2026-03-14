FC Nantes : la sortie de Charlotte Lorgeré sur Ahmed Kantari met le feu chez les supporters !

La crise sportive du FC Nantes continue de provoquer de vives réactions. Alors que le passage d’Ahmed Kantari sur le banc des Canaris est largement considéré comme un échec par les supporters, une voix discordante s’est fait entendre. Celle de Charlotte Lorgeré, ancienne joueuse du club et désormais consultante, qui a choisi de défendre publiquement l’entraîneur.

Une intervention qui a immédiatement déclenché une tempête sur les réseaux sociaux, révélant une fois de plus la tension extrême qui entoure le club nantais.

Un bilan difficilement défendable qui nourrit la colère

En dix rencontres de Ligue 1, Ahmed Kantari affichait une moyenne de seulement 0,6 point pris par match. Un chiffre jugé insuffisant par la majorité des observateurs et des supporters, surtout dans un contexte où le FC Nantes lutte pour son maintien.

Malgré quelques résultats serrés et une victoire importante contre Le Havre, l’impression générale restait celle d’une équipe en difficulté, incapable de réellement inverser la tendance. Le spectre de la relégation plane toujours sur la Beaujoire, ce qui explique la nervosité grandissante autour du club.

Dans ce climat déjà tendu, la défense de Kantari par Charlotte Lorgeré a surpris. Sur le plateau de L’Équipe de Greg, elle a estimé que le technicien avait tenté de mettre en place des choses positives et qu’il était peut-être jugé trop sévèrement.

Les réseaux sociaux s’embrasent, Lorgeré ciblée

Très rapidement, les réactions ont fusé sur X. Beaucoup de supporters ont exprimé leur incompréhension, voire leur colère, face à cette prise de position. Certains ont même remis en cause l’objectivité de la consultante, rappelant qu’elle avait collaboré avec Ahmed Kantari cette saison sur une plateforme de diffusion du championnat.

Les messages critiques se sont multipliés, certains parlant de « déconnexion totale », d’autres estimant qu’il était impossible de défendre un bilan jugé aussi faible dans une période aussi critique pour le club. Parmi les réactions, celle d’Ablinho : « C’est bon Charlotte on a compris que t’avais bossé avec Kantari et que tu n’avais aucune objectivité à son sujet Pas la peine de t’afficher comme ça ». FCN History a ajouté : « Non @CLorgere, pas toi. Ce n’est pas possible d’affirmer cela. »

Cette polémique illustre la fracture actuelle entre une partie du public et ceux qui tentent d’apporter une analyse plus nuancée de la situation. Elle témoigne aussi de l’extrême pression qui entoure le FC Nantes depuis plusieurs mois.

Un contexte explosif avant un tournant décisif

L’arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc nantais marque une nouvelle tentative de relance. Le technicien bosnien, réputé pour son exigence et son caractère, aura la lourde mission de redresser une équipe en perte de confiance.

Dans ce contexte, chaque déclaration, chaque analyse et chaque prise de position devient un sujet de débat passionné. La sortie de Charlotte Lorgeré n’est qu’un épisode supplémentaire dans une saison agitée, où le moindre mot peut enflammer les supporters.

Plus que jamais, le FC Nantes joue gros dans les prochaines semaines. Et si les résultats ne suivent pas, les tensions pourraient encore monter d’un cran.