ASSE : Montanier donne des nouvelles de Le Cardinal

L’AS Saint-Étienne avait l’occasion de prendre les commandes de la Ligue 2. Finalement, les hommes de Philippe Montanier ont dû se contenter d’un match nul (0-0), marqué par la prestation décisive de Brice Maubleu… mais aussi par la sortie sur blessure de Julien Le Cardinal.

Capitaine en l’absence de Gautier Larsonneur, Julien Le Cardinal a encore confirmé son importance dans le dispositif des Verts. Sérieux dans les duels, propre dans la relance, le défenseur aurait même pu ouvrir le score d’une tête dangereuse juste avant la pause (41e).

Mais en toute fin de rencontre, la soirée a pris une tournure moins réjouissante. Touché musculairement, Le Cardinal a préféré céder sa place à Dennis Appiah, suscitant immédiatement l’inquiétude.

Montanier se veut rassurant : « Il a eu l’intelligence de sortir »

Après la rencontre, Philippe Montanier a toutefois calmé les esprits au micro du diffuseur. Le technicien stéphanois a expliqué que la sortie de son défenseur relevait surtout d’une décision de précaution.

« À la mi-temps, Julien sentait un tiraillement. On lui a dit de ne pas prendre de risque. Il est reparti mais il a senti qu’il pouvait aller jusqu’à la blessure, alors il a eu l’intelligence de sortir avant que ça empire », a confié l’entraîneur.

Un discours rassurant, même si le staff médical devra confirmer l’état exact de sa blessure dans les prochains jours.

Montanier a également tenu à souligner la bonne réaction du collectif après cette sortie. « Dennis a bien pris le relais. On savait qu’on pouvait compter sur lui », a-t-il ajouté, saluant la solidité et l’expérience de l’ancien Nantais.

Une vigilance maximale à l’ASSE

Dans une Ligue 2 extrêmement serrée, chaque détail peut peser lourd. L’ASSE reste dans une dynamique positive depuis l’arrivée de Philippe Montanier, mais les blessures commencent à s’accumuler à un moment clé de la saison.

Après Gautier Larsonneur, c’est donc Julien Le Cardinal qui rejoint provisoirement l’infirmerie stéphanoise… ou du moins la zone d’incertitude. Malgré tout, la réaction du défenseur, qui a préféré sortir plutôt que d’aggraver son cas, illustre l’état d’esprit actuel des Verts : lucidité, solidarité et gestion intelligente des efforts. Un point pris à Grenoble, une prestation solide défensivement… et désormais une seule question dans toutes les têtes : Julien Le Cardinal sera-t-il de retour dès la réception d’Annecy ? On devrait vite le savoir…

90e+3 : ⏹️ Pas de but, pas de vainqueur. Les Verts reviennent de Grenoble avec un point. Il en faudra plus, samedi prochain, face à Annecy !



🔵 0-0 💚 #GF38ASSE pic.twitter.com/jmR6h5KVbN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2