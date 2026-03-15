ASSE : violences, tensions et accusations… le nul des Verts à Grenoble tourne au scandale !

L’AS Saint-Étienne avait une occasion en or de prendre la tête de la Ligue 2. Finalement, les hommes de Philippe Montanier ont dû se contenter d’un match nul frustrant sur la pelouse du Grenoble Foot 38 (0-0). Si la prestation solide de Brice Maubleu et la combativité stéphanoise ont permis de préserver un point précieux dans la course à la montée, la rencontre restera aussi marquée par plusieurs incidents sérieux survenus en marge du match. Entre affrontements violents entre groupes d’Ultras et polémique autour des conditions d’accueil des supportrices stéphanoises, cette soirée grenobloise a pris une tournure électrique.

Violents heurts entre supporters avant le coup d’envoi

La tension était palpable bien avant l’entrée des joueurs sur la pelouse du Stade des Alpes. Selon plusieurs témoignages et images relayées sur les réseaux sociaux, des affrontements ont éclaté aux abords de l’enceinte entre des supporters stéphanois et grenoblois.

Ces incidents ont nécessité l’intervention rapide des forces de l’ordre afin d’éviter une escalade encore plus grave. Dans un contexte où près de 1000 supporters des Verts avaient fait le déplacement, l’ambiance s’annonçait déjà bouillante. Les rivalités et l’enjeu sportif important ont visiblement contribué à attiser les tensions.

Malgré ces débordements, le parcage stéphanois a finalement pu se garnir et offrir une belle animation visuelle. Les Ultras de l’ASSE ont notamment déployé plusieurs tifos remarqués, preuve que la passion autour du club reste intacte, même dans un climat tendu.

Fouilles controversées : l’Union des Supporters Stéphanois monte au créneau

Autre sujet de polémique, les conditions de sécurité à l’entrée du stade ont suscité de vives réactions du côté stéphanois. L’Union des Supporters Stéphanois (USS) a dénoncé publiquement des fouilles jugées abusives à l’encontre de certaines supportrices.

Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, le groupe a évoqué un « accueil plus que mitigé » et des « palpations abusives par des stadiaires », appelant à une clarification rapide de ces pratiques. Des accusations qui relancent le débat sur les dispositifs de sécurité dans les stades et sur la manière dont sont traités les supporters visiteurs, notamment les femmes.

Si aucune communication officielle n’a encore été faite par les autorités locales ou le club grenoblois, cette polémique pourrait laisser des traces et alimenter les tensions entre les différentes parties concernées.

Un nul frustrant mais précieux pour la course à la montée

Sur le terrain, les Verts ont vécu une rencontre compliquée face à une équipe grenobloise déterminée à faire tomber l’un des favoris à la montée. Peu inspirée offensivement, l’ASSE a dû s’en remettre à plusieurs interventions décisives de Brice Maubleu pour conserver le point du match nul.

La sortie sur blessure de Julien Le Cardinal en fin de rencontre a également suscité l’inquiétude, même si les premières déclarations du staff et du joueur se veulent rassurantes. Malgré la frustration de ne pas avoir pris les commandes du championnat, Saint-Étienne poursuit sa série positive et reste solidement placé dans le haut du classement. Mais cette soirée à Grenoble a été agitée. Plus agitée qu’elle n’aurait dû.

14.03.2026🇫🇷Grenoble – Saint-Étienne, clashes between Ultras Stephanois (Saint-Étienne) and Grenoblois, click for more here: https://t.co/uY7ev5HhrM



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Accueil plus que mitigé pour nos supportrices avec une nouvelle fois des palpitations abusives par des stadiaires. Il est temps que l'on règle ce problème https://t.co/Vzxrtop2WC — USS_officiel (@USS_officiel) March 14, 2026