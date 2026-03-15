ASSE : Julien Le Cardinal en dit plus sur sa blessure

L’AS Saint-Étienne avait une occasion en or de s’emparer de la première place de Ligue 2. Finalement, les Verts ont dû se contenter d’un match nul frustrant sur la pelouse du Grenoble Foot 38 (0-0). Une rencontre tendue, marquée par la prestation décisive de Brice Maubleu… mais aussi par la sortie sur blessure de Julien Le Cardinal, qui a fait naître une réelle inquiétude chez les supporters stéphanois. Heureusement pour le club forézien, les premières nouvelles se veulent plutôt rassurantes. Le staff et le défenseur lui-même ont rapidement tenu à calmer les esprits après le coup de sifflet final.

Montanier explique la sortie prudente de son défenseur

À l’issue de la rencontre, Philippe Montanier a détaillé la situation du capitaine du soir, touché musculairement. Le technicien stéphanois a insisté sur la gestion intelligente du joueur, qui a préféré quitter la pelouse avant d’aggraver la situation.

« À la mi-temps, Julien sentait un tiraillement. On lui a dit de ne pas prendre de risque. Il est reparti mais il a senti qu’il pouvait aller jusqu’à la blessure, alors il a eu l’intelligence de sortir avant que ça empire », a confié l’entraîneur.

Un choix qui montre l’expérience et la maturité du défenseur arrivé cet hiver dans le Forez. Depuis son arrivée, Le Cardinal s’est rapidement imposé comme un élément clé du système de Montanier, apportant solidité défensive, leadership et sérénité dans les moments importants.

Dans une fin de saison où chaque point compte dans la course à la montée en Ligue 1, éviter une blessure longue durée représente déjà une petite victoire pour l’ASSE.

Le Cardinal se veut très rassurant sur son état

De son côté, Julien Le Cardinal a lui aussi pris la parole après la rencontre, affichant un visage détendu et un discours plutôt optimiste. Au micro de TL7, le défenseur a expliqué que cette alerte physique relevait davantage de la gestion que d’un réel pépin musculaire.

« Non non ça va. C’est juste un peu de fatigue. C’est normal parce que j’ai beaucoup enchaîné alors que je n’avais pas beaucoup joué depuis un moment avant mon arrivée à Saint-Étienne. C’est plus de la gestion qu’autre chose », a-t-il assuré.

Interrogé sur sa présence lors de la réception d’Annecy le week-end prochain, le joueur a simplement répondu avec un sourire : « On verra ».

Une réponse qui en dit long sur son état d’esprit. Sans s’avancer officiellement, Le Cardinal laisse clairement entendre qu’il reste confiant quant à sa participation au prochain rendez-vous des Verts.

Une gestion physique cruciale dans le sprint final

Ce petit coup de frein intervient à un moment clé de la saison. L’ASSE reste solidement positionnée dans la lutte pour la montée, mais la concurrence reste féroce derrière. Dans ce contexte, Philippe Montanier devra gérer au mieux les organismes pour maintenir l’intensité affichée depuis son arrivée.

Avec une série impressionnante de résultats positifs et une défense devenue plus solide, Saint-Étienne semble avoir trouvé son équilibre. La possible présence de Le Cardinal face à Annecy serait donc une excellente nouvelle pour un groupe qui doit encore fournir un dernier effort avant la trêve internationale.

Les supporters stéphanois peuvent ainsi respirer. Plus de peur que de mal pour leur défenseur, qui pourrait rapidement retrouver les terrains et poursuivre son rôle de leader dans une fin de saison qui s’annonce haletante.

Julien Le Cardinal rassurant après sa sortie prématurée en fin de match 💪 pic.twitter.com/TrKI30Dk3v — TL7 (@tl7loire) March 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2