FC Nantes : le miracle compromis… la mission se complique déjà pour Halilhodzic !

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La situation devient critique pour le FC Nantes. À neuf journées de la fin du championnat, les Canaris pointent à neuf longueurs du premier non-relégable, une donnée qui complique fortement la mission sauvetage confiée à Vahid Halilhodžić.

Revenu pour tenter un nouvel exploit, le technicien bosnien se retrouve déjà face à une équation presque insoluble. Entre calendrier compliqué, concurrence qui prend des points et pression grandissante autour du club, la course au maintien direct ressemble désormais à un défi monumental.

Le maintien direct s’éloigne dangereusement pour le FC Nantes

Actuellement 17e avec seulement 17 points en 25 journées, Nantes reste englué dans la zone rouge. Et pendant que les Canaris étaient au repos ce week-end, la concurrence directe en a profité pour creuser l’écart.

La victoire de l’OGC Nice sur la pelouse d’Angers (2-0) a notamment fait très mal aux Nantais. Les Aiglons remontent au classement et mettent encore un peu plus de distance entre eux et les hommes de Halilhodžić.

Résultat : la 15e place occupée par Le Havre est désormais à neuf points, un gouffre à ce stade de la saison. Même si mathématiquement rien n’est joué, le maintien direct semble aujourd’hui relever de l’exploit.

Les barrages comme dernier espoir ?

Dans ce contexte, l’objectif réaliste pourrait désormais être d’accrocher la place de barragiste. Une perspective loin d’être rassurante pour un club habitué à lutter pour le maintien ces dernières années.

Suiveur attentif de l’actualité nantaise, Emmanuel Merceron a résumé le sentiment général des supporters sur les réseaux sociaux :

« Bon, et bien c’est réglé, ce sera uniquement le barrage en seul objectif. Vahid parlait vendredi de “barrages et pourquoi pas plus”. Le “pourquoi pas plus” s’envole ce soir. »

Une analyse qui reflète la résignation grandissante autour de la Beaujoire, même si l’espoir n’est pas totalement éteint.

Halilhodžić face à son plus grand défi

Habitué aux missions sauvetage, Vahid Halilhodžić sait que chaque point va désormais compter double. Le coach bosnien mise sur son expérience, son exigence et sa capacité à remobiliser un groupe sous pression.

Mais le temps presse. Entre une attaque en panne d’efficacité, une défense trop souvent fébrile et un calendrier chargé, Nantes devra rapidement enclencher une série positive pour croire encore à un maintien hors barrages.

Dans un championnat où les dynamiques changent vite, tout reste possible. Mais une chose est sûre : le FC Nantes n’a plus le droit à l’erreur. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir du club en Ligue 1. Il faudra commencer par aller chercher Auxerre. Possible. Mais pour voir au delà de la 16e place…