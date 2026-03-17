À LA UNE DU 17 MAR 2026
[05:00]FC Nantes : le miracle compromis… la mission se complique déjà pour Halilhodzic !
[00:00]Stade Rennais, OM, FC Nantes Mercato : la carrière de Rongier dictée par sa femme ! 
[23:00]PSG Mercato : un prodige de MLS dans le viseur, une offre totalement dingue pour Olise ! 
[22:33]FC Barcelone : un Blaugrana ciblé par le PSG a passé la barre des 100 M€ !
[22:01]OM : un vice-champion du monde disponible pour l’après-Beye
[21:41]FC Nantes : Kita a vraiment galéré pour convaincre Halilhodzic
[21:09]ASSE : Guyot annonce un Annecy décomplexé dans le Chaudron
[20:48]Real Madrid : Arbeloa offre le Ballon d’Or à Mbappé
[20:31]OM : Zinédine Zidane s’est invité à la session des Phocéens !
[20:21]PSG : Luis Enrique répond cash à Chelsea !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : le miracle compromis… la mission se complique déjà pour Halilhodzic !

Par Laurent Hess - 17 Mar 2026, 05:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La situation devient critique pour le FC Nantes. À neuf journées de la fin du championnat, les Canaris pointent à neuf longueurs du premier non-relégable, une donnée qui complique fortement la mission sauvetage confiée à Vahid Halilhodžić.

Revenu pour tenter un nouvel exploit, le technicien bosnien se retrouve déjà face à une équation presque insoluble. Entre calendrier compliqué, concurrence qui prend des points et pression grandissante autour du club, la course au maintien direct ressemble désormais à un défi monumental.

Le maintien direct s’éloigne dangereusement pour le FC Nantes

Actuellement 17e avec seulement 17 points en 25 journées, Nantes reste englué dans la zone rouge. Et pendant que les Canaris étaient au repos ce week-end, la concurrence directe en a profité pour creuser l’écart.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La victoire de l’OGC Nice sur la pelouse d’Angers (2-0) a notamment fait très mal aux Nantais. Les Aiglons remontent au classement et mettent encore un peu plus de distance entre eux et les hommes de Halilhodžić.

Résultat : la 15e place occupée par Le Havre est désormais à neuf points, un gouffre à ce stade de la saison. Même si mathématiquement rien n’est joué, le maintien direct semble aujourd’hui relever de l’exploit.

Les barrages comme dernier espoir ?

Dans ce contexte, l’objectif réaliste pourrait désormais être d’accrocher la place de barragiste. Une perspective loin d’être rassurante pour un club habitué à lutter pour le maintien ces dernières années.

Suiveur attentif de l’actualité nantaise, Emmanuel Merceron a résumé le sentiment général des supporters sur les réseaux sociaux :
« Bon, et bien c’est réglé, ce sera uniquement le barrage en seul objectif. Vahid parlait vendredi de “barrages et pourquoi pas plus”. Le “pourquoi pas plus” s’envole ce soir. »

Une analyse qui reflète la résignation grandissante autour de la Beaujoire, même si l’espoir n’est pas totalement éteint.

Halilhodžić face à son plus grand défi

Habitué aux missions sauvetage, Vahid Halilhodžić sait que chaque point va désormais compter double. Le coach bosnien mise sur son expérience, son exigence et sa capacité à remobiliser un groupe sous pression.

Mais le temps presse. Entre une attaque en panne d’efficacité, une défense trop souvent fébrile et un calendrier chargé, Nantes devra rapidement enclencher une série positive pour croire encore à un maintien hors barrages.

Dans un championnat où les dynamiques changent vite, tout reste possible. Mais une chose est sûre : le FC Nantes n’a plus le droit à l’erreur. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir du club en Ligue 1. Il faudra commencer par aller chercher Auxerre. Possible. Mais pour voir au delà de la 16e place…

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot