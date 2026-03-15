RC Lens : Pierre Ménès tacle l’arbitrage et s’inquiète pour Pierre Sage

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La défaite du RC Lens sur la pelouse du FC Lorient (1-2) fait couler beaucoup d’encre. Au-delà du simple revers sportif, c’est surtout l’ouverture du score des Merlus, inscrite par Bamba Dieng, qui alimente la polémique. Une situation qui a fait bondir Pierre Ménès…

Une décision arbitrale qui fait débat

Dès le coup de sifflet final, de nombreux supporters lensois ont dénoncé une action litigieuse sur le premier but lorientais. Pierre Ménès partage ce sentiment et estime que l’arbitre aurait dû intervenir.

« Je ne suis pas certain qu’il n’y ait pas une faute de Talbi ou une main de Méïté. Pour moi ce but n’était pas valable. » Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus J'en profite

Une analyse qui relance le débat autour de l’utilisation de la VAR et de l’interprétation des contacts dans les surfaces. Pour beaucoup d’observateurs, ce fait de jeu a clairement pesé sur le scénario de la rencontre.

Mais au-delà de cette polémique, l’ancien consultant refuse de réduire la défaite lensoise à une simple erreur arbitrale.

Une équipe du RC Lens physiquement à bout de souffle

Plus inquiétant encore selon Ménès : l’état physique des joueurs dirigés par Pierre Sage. Le chroniqueur s’est montré surpris par le manque d’énergie affiché par les Artésiens.

« J’ai trouvé Lens très émoussé physiquement. Ce qui est étonnant puisque l’équipe ne joue qu’un match par semaine. Je ne m’explique pas cette perte de condition physique. »

Face à un FC Lorient plus dynamique dans les duels et les transitions, Lens a semblé subir le rythme sans jamais parvenir à imposer son intensité habituelle. Une situation préoccupante alors que la saison entre dans sa phase décisive.

Le rêve de titre s’éloigne

Cette défaite pourrait avoir de lourdes conséquences au classement. Pour Pierre Ménès, le timing est particulièrement mauvais.

« Le PSG va recevoir Nantes. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas reprendre ses quatre points d’avance. »

Si ce scénario se confirme, le Paris Saint-Germain prendrait un avantage quasi décisif dans la course au titre. Lens, qui avait l’occasion de mettre la pression sur le leader, voit au contraire ses ambitions sérieusement freinées. Dans ce contexte, Pierre Sage devra rapidement remobiliser son groupe.