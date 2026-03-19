FC Nantes : Vahid Halilhodzic propulse les Canaris en tête d’un classement inattendu en Europe

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Malgré une saison compliquée en Ligue 1, le FC Nantes s’offre un étonnant motif de satisfaction… et pas des moindres. Grâce au retour de Vahid Halilhodzic, les Canaris se retrouvent en tête d’un classement très particulier parmi les cinq grands championnats européens.

Un clin d’œil inattendu qui permet, l’espace d’un instant, d’oublier la délicate 17e place au classement.

Un retour qui fait déjà parler

De retour à la Jonelière une semaine seulement après son arrivée, Vahid Halilhodzic n’a pas tardé à remettre le FC Nantes sous les projecteurs. Un come-back marquant pour le technicien bosniaque, dont le précédent passage en 2019 avait laissé des traces.

Mais cette fois, c’est pour une statistique aussi surprenante qu’originale que son nom refait surface.

Le FC Nantes leader… grâce à l’âge de son coach

Car oui, le FC Nantes domine actuellement un classement bien particulier : celui des entraîneurs les plus âgés dans le Top 5 européen.

À 73 ans, Vahid Halilhodzic devient tout simplement le coach le plus âgé en activité parmi les cinq grands championnats. Une longévité exceptionnelle qui le place devant plusieurs figures bien connues du football européen.

Il devance notamment Manuel Pellegrini (72 ans, Betis Séville), Gian Piero Gasperini (68 ans), Maurizio Sarri (67 ans) ou encore José Bordalás (62 ans).

À l’opposé d’une nouvelle génération

À l’autre extrémité du spectre, une nouvelle vague d’entraîneurs beaucoup plus jeunes émerge en Europe. Certains, comme Carlos Cuesta à Parme, incarnent cette nouvelle génération, avec seulement 30 ans.

Un contraste saisissant qui souligne encore davantage la singularité de Vahid Halilhodzic dans le paysage actuel.

Une symbolique forte pour Nantes

Si ce record reste anecdotique, il illustre tout de même une réalité : l’expérience et le vécu du technicien bosniaque pourraient bien être des atouts précieux dans la lutte pour le maintien.

Dans un moment clé de la saison, le FC Nantes mise sur un homme de caractère, capable de gérer la pression et de remobiliser un groupe en difficulté.

Reste désormais à savoir si ce leadership symbolique pourra se traduire sur le terrain.