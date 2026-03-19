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FRANCE

FC Nantes : une série inquiétante pour Vahid Halilhodzic avant Strasbourg 

Par Louis Chrestian - 19 Mar 2026, 14:40
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Le FC Nantes s’apprête à recevoir le RC Strasbourg Alsace dans un contexte particulier. Si les Canaris peuvent s’appuyer sur un historique globalement favorable à domicile, une statistique vient sérieusement assombrir le tableau pour Vahid Halilhodzic.

Car oui, Nantes n’a plus battu Strasbourg à la Beaujoire depuis… 8 ans.

Une domination historique… mais trompeuse

Sur le papier, l’avantage est clairement nantais. Lors des 21 dernières réceptions de Strasbourg, les Jaune-et-Vert comptent 11 victoires contre seulement 5 pour les Alsaciens.

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Un bilan solide, renforcé par une efficacité offensive notable : 36 buts inscrits contre 27 encaissés.

Mais derrière ces chiffres rassurants se cache une réalité bien différente ces dernières années.

Une série noire à domicile

Le véritable problème est là : sur les cinq dernières confrontations à la Beaujoire, Nantes ne s’est jamais imposé face à Strasbourg.

Une disette inquiétante, qui contraste totalement avec l’historique global entre les deux équipes.

La dernière victoire remonte au 19 mai 2018. Ce jour-là, les Canaris s’étaient imposés 1-0 grâce à un but de Léo Dubois.

Depuis, plus rien.

Une opportunité malgré tout ?

Malgré cette statistique défavorable, tout n’est pas noir pour Nantes.

Strasbourg arrive dans une dynamique compliquée, avec une série de 7 matchs sans victoire. De plus, les Alsaciens devront gérer l’enchaînement des rencontres avec un match européen dans les jambes.

Un contexte qui pourrait offrir une vraie opportunité aux hommes de Vahid Halilhodzic.

Un match charnière pour Nantes

Au-delà des chiffres, cette rencontre pourrait marquer un tournant.

Briser cette série négative à domicile permettrait non seulement de relancer la dynamique, mais aussi de redonner de la confiance à tout un groupe.

Dans le cas contraire, la pression pourrait encore monter autour de Vahid Halilhodzic.

Dimanche, plus qu’un simple match… c’est peut-être une série de 8 ans que Nantes doit enfin effacer.

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