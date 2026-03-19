A trois jours du match contre le RC Strasbourg, la Beaujoire est loin de faire le plein, malgré le retour de Vahid Halilhodzic, qui a demandé l’appui des supporters.

Lors de sa conférence de présentation, la semaine dernière, Vahid Halilhodzic a fait le show. Dans son français approximatif, le nouvel entraîneur du FC Nantes a notamment lancé un appel au peuple, assurant que l’équipe avait besoin de ses supporters. Et déclarant qu’il avait fait la morale à ses joueurs, crispés à l’idée de jouer à la Beaujoire alors que ça devrait être une forteresse imprenable. Ces mots forts ont-ils convaincu les supporters de venir assister au match contre Strasbourg dimanche soir ? Pour le moment, la réponse est non !

Ce sera mieux que contre Angers mais loin du guichets fermés

Sur le site du club, la billetterie propose des places dans les tribunes Erdre et Océane, et il en reste beaucoup ! Le fan du FC Nantes peut en acheter dans tous les secteurs de ces deux parties du stade et en grande quantité. Certes, il y a eu un effet Halilhodzic puisqu’il reste environ 5.000 tickets à écouler. On devrait donc être largement au-dessus du dernier match à la Beaujoire, quand la réception d’Angers n’avait attiré « que » 25.042 spectateurs. Mais loin d’un guichets fermés…

En outre, il faudra voir si les ultras de la tribune Loire continueront leur boycott et si d’autres abonnés décideront de rester chez eux en cette soirée électorale plutôt que de venir au stade. En tout cas, l’effet Halilhodzic devra être d’abord sur le terrain avant d’être dans les tribunes !

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2