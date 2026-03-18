Afin d’accompagner au mieux le retour de Vahid Halilhodzic avant sa grande première sur le banc du FC Nantes face au RC Strasbourg (dimanche, 20h45), les Kita ont acté une décision forte.

La tension est à son comble au FC Nantes. Avec la fin de saison qui approche, chaque point compte dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Dimanche, les Canaris affronteront un RC Strasbourg solide, invaincu lors de ses sept dernières rencontres et actuellement huitième du championnat. Cette confrontation s’annonce comme la première d’une série de trois finales à la Beaujoire.

Pour préparer ce rendez-vous décisif, les Kita ont décidé d’ouvrir exceptionnellement l’entraînement au public ce vendredi matin à la Jonelière, à partir de 10h30. Une initiative rare mais stratégique, pensée pour créer une communion forte entre joueurs et supporters et insuffler une dynamique positive dans l’équipe. Les tribunes du centre d’entraînement devraient se transformer en véritable chaudron jaune et vert, donnant un avant-goût de l’ambiance nécessaire pour dimanche.

Le FC Nantes ouvre l’entraînement au public

Vahid Halilhodzic, de retour au FC Nantes, n’a jamais caché sa philosophie : rigueur, travail intensif et mental d’acier. Mais le technicien bosnien sait également que la ferveur populaire peut transformer un vestiaire. Selon lui, il est impossible de se sauver en Ligue 1 sans l’énergie des supporters. Cette ouverture au public s’inscrit dans sa stratégie d’« union sacrée », qui veut replacer le peuple nantais au cœur de la lutte pour le maintien.

L’expérience montre que cette initiative peut fonctionner. La saison passée, après une lourde défaite à Monaco, une séance ouverte avait remotivé les troupes et permis aux joueurs de livrer un match solide lors de la rencontre suivante à domicile. Les dirigeants et l’entraîneur espèrent répéter cet effet galvanisateur à la veille d’un week-end crucial.

Pourquoi cette séance est-elle déterminante ?

Le FC Nantes joue sa survie en Ligue 1 sur le sprint final.

La séance ouverte permet de renforcer le lien entre équipe et supporters, essentiel pour créer une énergie collective.

L’unité et la ferveur pourraient faire la différence face à un adversaire comme Strasbourg.

Le précédent a montré que le public pouvait véritablement influencer la motivation et les performances de l’équipe.

Dans ce contexte, vendredi matin, la Jonelière ne sera pas seulement un lieu d’entraînement, mais un symbole de solidarité. Les Canaris et leurs supporters auront l’opportunité de rappeler que chaque voix, chaque encouragement compte dans la bataille pour rester en Ligue 1. L’avenir du FC Nantes pourrait bien se jouer grâce à cette union retrouvée entre le terrain et les tribunes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)