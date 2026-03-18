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FRANCE

FC Nantes – INFO BUT! : les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Halilhodzic avant Strasbourg

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 08:48
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Vahid Halilhodzic (FC Nantes)
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À quatre jours de la réception du RC Strasbourg (20h45) en clôture de la 27e journée de Ligue 1, Vahid Halilhodzic pourrait bénéficier de plusieurs coups de pouce pour sa retour sur le banc des Canaris.

Pour son grand retour à la Beaujoire, Vahid Halilhodzic n’en demandait pas tant : le timing est cruel pour le RC Strasbourg… mais presque idéal pour le FC Nantes. Samedi dernier, lors du match face au Paris FC (0-0), le latéral gauche Ben Chilwell s’est blessé dans les dernières minutes à la Meinau. Touché aux ischio-jambiers, l’Anglais n’a même pas pu être remplacé, Gary O’Neil ayant déjà utilisé tous ses changements.

Et les dernières nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. Selon nos informations, la blessure serait plus sérieuse que prévu et pourrait éloigner l’ancien joueur de Chelsea des terrains pendant quelque temps, avec une estimation autour de quatre semaines. En interne, en attendant le diagnostic officiel, un forfait serait quasi déjà acté pour la réception de Rijeka demain en Ligue Europa Conférence puis le déplacement du RCSA à la Beaujoire ce dimanche (20h45).

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Un absent de poids… et un système chamboulé ?

Pour le RC Strasbourg, ce serait un véritable coup dur. Chilwell n’est pas seulement un titulaire, il est un élément clé dans l’équilibre du couloir gauche. Son absence pourrait entraîner un repositionnement important de Valentin Barco habituellement utilisé dans l’entrejeu. O’Neil l’envisage à l’heure où l’on écrit ces lignes. 

L’Argentin pourrait ainsi reculer d’un cran pour occuper le flanc gauche, modifiant ainsi toute l’animation du milieu strasbourgeois. Un changement loin d’être anodin, tant Barco représente un moteur essentiel dans la construction du jeu alsacien.

Une opportunité pour Halilhodzic

Du côté du FC Nantes, cette situation serait clairement un atout. Pour son grand retour sur le banc des Canaris, Halilhodzic pourrait bénéficier de deux avantages majeurs : l’absence du poumon adverse et une réorganisation tactique en découlant qui pourrait affaiblir le milieu strasbourgeois.

Un scénario qui pourrait inciter le FC Nantes à revoir son approche, notamment dans son entrejeu, densifié ces dernières semaines sous l’égide d’Ahmed Kantari. Autre signal accueilli positivement avant la rencontre : Mathieu Vernice sera au sifflet. S’il a déjà arbitré le FC Nantes à deux reprises cette saison pour un nul (Rennes, 2-2) et une défaite (OL, 0-1), l’officiel de 32 ans réussit plutôt bien aux Canaris avec au total deux victoires, deux matches nuls et un seul revers. 

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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