Convoqué pour la première fois de sa carrière en sélection, le Guinéen Mohamed Kaba (FC Nantes, 24 ans) pourrait ne pas répondre à cet appel.

Mohamed Kaba vit un moment important de sa carrière : le milieu du FC Nantes a été convoqué pour la première fois avec la Guinée pour le rassemblement de mars, qui verra les Lions affronter le Togo le 27 mars puis le Bénin quatre jours plus tard.

Kaba préfère Nantes à la Guinée

Cette convocation récompense ses débuts prometteurs sous le maillot du FC Nantes, où il s’est rapidement imposé malgré la situation délicate du club en Ligue 1. Son profil dynamique et son impact au milieu de terrain ont rapidement attiré l’attention, et cette première sélection est un signe que ses efforts sont reconnus à l’international. Mais Kaba pourrait finalement ne pas honorer sa première convocation. Selon le compte Joueurs Guinéens, Kaba aurait demandé du temps au sélectionneur Paulo Duarte afin de poursuivre son adaptation au FC Nantes. Le joueur souhaite d’abord retrouver une stabilité complète dans son club avant de s’engager pleinement avec la sélection nationale.

« Je verrais bien par la suite »

Dans une interview accordée à Sport News Africa, Kaba avait lui-même évoqué cette situation : « Oui j’ai déjà été contacté par la Fédération. J’ai parlé avec eux, on s’est bien expliqué et ça s’est super bien passé. Du coup, je verrais bien par la suite. Je leur ai dit que je voulais bien me concentrer pour retrouver une bonne stabilité dans un club parce que là c’est un peu compliqué et que je viens d’arriver à Nantes mais que j’étais ouvert à la sélection. »

Halilhodzic peut compter sur un bon soldat

Le message est clair : Kaba n’écarte pas la Guinée pour l’avenir, mais il souhaite d’abord s’ancrer solidement dans son nouveau club. Une décision prudente qui reflète sa volonté de performer à la fois pour Nantes et pour son pays à moyen terme. Le FC Nantes suivra évidemment de près la situation, car l’intégration rapide de Kaba dans l’effectif est cruciale pour le club, qui compte sur lui pour renforcer son milieu et tenter de sortir d’une période compliquée. Encore plus avec l’arrivée de Vahid Halilhodzic sur le banc des Canaris la semaine dernière.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)