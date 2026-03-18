Dans le documentaire consacré à Raynald Denoueix, actuellement disponible sur L’Equipe, on apprend que sa nomination à la tête du FC Nantes est dû à un intérêt du Stade Rennais !

Le documentaire « Le jeu avant le je » consacré à Raynald Denoueix est sorti il y a neuf jours. Et il a déjà franchi la barre des 60.000 vues, ce qui est l’un des meilleurs scores de L’Equipe. Dedans, on en apprend énormément sur l’ancien joueur, formateur et entraîneur du FC Nantes, qui a marqué toute une génération par la qualité du jeu proposé par son équipe. Mais ce que l’on ne savait pas, c’est que le Stade Rennais qui lui a permis de franchir l’ultime échelon !

Rennes a voulu faire de Denoueix son entraîneur en 1997

En effet, le SRFC a approché Raynald Denoueix au printemps 1997 pour en devenir l’entraîneur la saison suivante. Celui qui était alors à la tête du centre de formation nantais en a parlé à son ami Coco Suaudeau, qui dirigeait les professionnels à cette époque-là. Ce dernier, qui réfléchissait depuis un moment à arrêter d’entraîner, a décidé de laisser sa place à Denoueix. Dans une formule assez drôle, Suaudeau explique dans le documentaire que « Rennes, qui ne comprenait rien à notre football, voulait nous piquer celui qui le mettait en application ».

C’est ainsi que Denoueix a été propulsé à la tête des professionnels, avec le succès que l’on sait (deux Coupes de France et un championnat en quatre ans). Le Stade Rennais, lui, a recruté Yves Colleu, sans succès, avant de miser un an plus tard sur Paul Le Guen puis Christian Gourcuff.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)