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FRANCE

FC Nantes : Lopes tape du poing sur la table avant Strasbourg 

Par Bastien Aubert - 20 Mar 2026, 13:12
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Anthony Lopes (FC Nantes)
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Présent en conférence de presse à deux jours de la réception du RC Strasbourg (20h45), Anthony Lopes (35 ans) a tapé du poing sur la table.

Anthony Lopes n’a pas mâché ses mots. Le gardien et capitaine du FC Nantes a voulu rappeler les exigences nécessaires pour redresser la barre lors de cette fin de saison compliquée. « C’est la saison la plus compliquée en terme de résultats. On doit maintenant transformer tout ce qu’on a eu de négatif en positif, rien n’est terminé. Il faut s’améliorer dans tous les domaines », a-t-il déclaré, déterminé.

Lopes en a ras-le-bol 

Lopes a également souligné l’importance d’analyser l’adversaire et de rester concentré : « On a tous vu le match de Strasbourg jeudi soir. On doit jouer crânement notre chance, être à 100% dans tous les domaines. » Une déclaration qui traduit l’exigence et le leadership du gardien face à une équipe qui traverse une période délicate.

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Un ton mobilisateur 

Le message d’Anthony Lopes vise autant à motiver ses coéquipiers qu’à montrer aux supporters que le groupe est conscient des enjeux et prêt à se battre. À quelques jours du coup d’envoi, le FC Nantes sait qu’il faudra transformer la détermination en performances concrètes pour espérer sortir de la zone rouge. Ce ton martial préfigure une rencontre où chaque détail comptera, et où les Nantais devront montrer qu’ils ont encore la volonté de se battre jusqu’au bout pour leur maintien.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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