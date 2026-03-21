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FRANCE

FC Nantes : Halilhodzic en dit plus sur son système et son onze de départ

Par Fabien Chorlet - 21 Mar 2026, 08:35
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Vahid Halilhodzic
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En conférence de presse, le nouveau coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, a été interrogé sur le système de jeu qu’il envisage ainsi que sur le onze de départ qu’il pourrait aligner face au RC Strasbourg.

Arrivé le 10 mars dernier sur le banc du FC Nantes en remplacement d’Ahmed Kantari, Vahid Halilhodzic va disputer ce dimanche (20h45) face au RC Strasbourg, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, son premier match à la tête des Canaris. Si son prédécesseur avait installé un 5-3-2 très défensif, le technicien franco-bosnien de 73 ans devrait apporter du changement en mettant en place un nouveau système de jeu.

« J’ai un plan de jeu en tête avec un système préférentiel »

Présent ce vendredi en conférence de presse, le nouvel entraîneur du FC Nantes en a dit plus sur ses intentions tactiques. « La semaine dernière, vous disiez avoir une idée de comment jouer, est-ce qu’après une semaine de plus à travailler avec vos joueurs, vous avez déjà un plan en tête et votre onze de départ ? Oui, j’ai un plan de jeu en tête avec un système préférentiel. J’ai essayé pas mal de choses, pas mal de joueurs dans différents postes et différentes organisations. On a fait beaucoup de choses tactiques comme la complémentarité entre les joueurs. Mais surtout, et j’ai beaucoup insisté, il y a un règlement : on est tous pour l’attaque, mais on doit surtout défendre. On doit améliorer cet aspect dans la récupération du ballon ensemble. Tout le monde a fait beaucoup d’efforts. Dans l’efficacité, j’attends qu’ils commencent à marquer quelques buts. »

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