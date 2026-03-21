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FRANCE

FC Nantes : le capitaine choisi par Halilhodzic est connu !

Par Fabien Chorlet - 21 Mar 2026, 12:09
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Anthony Lopes
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On sait qui sera le capitaine du FC Nantes avec Vahid Halilhodzic.

Qui pour être le capitaine du FC Nantes après l’arrivée de Vahid Halilhodzic sur le banc nantais en remplacement d’Ahmed Kantari ? C’était notre débat de la semaine dernière. On a maintenant notre réponse.

Halilhodzic a choisi Lopes comme capitaine

Comme attendu, c’est Anthony Lopes qui restera le capitaine du FC Nantes, annonce Ouest-France. En poste depuis le début de la saison, l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais portera donc le brassard lors de la réception ce dimanche (20h45) du RC Strasbourg pour le premier match de Vahid Halilhodzic à la tête des Canaris. Un choix logique tant Anthony Lopes coche toutes les cases du capitaine : expérience, leadership naturel, respect du vestiaire et performances solides sur le terrain.

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Preuve qu’il reste un cadre du vestiaire nantais, Anthony Lopes a été le joueur envoyé en conférence de presse d’avant-match par le technicien franco-bosnien. Devant la presse, le Portugais est notamment revenu sur ce nouveau changement de coach et la venue de Vahid Halilhodzic. « Ça m’inspire qu’on ne fait pas le travail sur le terrain, tout simplement. Quand on change déjà une fois de coach en plein milieu d’une saison puis une deuxième fois, c’est qu’à un moment donné, on doit assumer nos responsabilités. Maintenant, il faut montrer un autre visage et faire en sorte que les choses soient nettement plus positives sur les neuf ou onze derniers matches (si barrages) qui nous restent. »

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