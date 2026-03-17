FC Nantes : quel capitaine pour Vahid Halilhodzic ? 

Quel serait le capitaine idéal pour Vahid Halilhodzic ? La rédaction de But Football Club lance le débat.

« Anthony Lopes »

« Pour ce sprint final, Vahid Halilhodzic aurait tout intérêt à miser sur la continuité en conservant Anthony Lopes comme capitaine. Le gardien de 35 ans représente un choix de stabilité dans un moment où le FC Nantes a justement besoin de repères solides. Expérimenté, respecté dans le vestiaire et doté d’une voix qui porte naturellement auprès de ses coéquipiers, Lopes peut également servir de véritable relais du coach bosnien sur le terrain.

Bien sûr, d’autres joueurs méritants du FC Nantes (Kaba, Yousuf) pourraient prétendre au brassard au vu de leur implication, mais dans une période aussi décisive, la priorité doit rester la fiabilité. D’autant qu’ils ne sont pas là depuis assez longtemps pour la plupart. Pour mener la mission maintien, Halilhodzic gagnerait à s’appuyer sur un leader clair et immédiatement opérationnel. Lopes incarnerait ce choix. »

Bastien AUBERT

« Francis Coquelin »

« Je ne suis pas très fan de l’idée consistant à donner le brassard à un gardien de but. Ils sont généralement loin de l’action, ce qui est normal, alors qu’il faut être au plus près de l’arbitre pour lui parler dans le cas d’une décision litigieuse. A partir de là, même si j’estime qu’Anthony Lopes est le véritable leader de ce groupe, je pense qu’il faudrait faire de Francis Coquelin le capitaine du FC Nantes. Bien sûr, contrairement à Lopes, l’ancien joueur d’Arsenal n’est pas certain d’être titularisé par Vahid Halilhozic, sans compter qu’il est souvent blessé.

Mais quand il est apte, il a à la fois l’expérience et le calme pour montrer la voie à son équipe et dialoguer avec les arbitres. Ce caractère tempéré est d’ailleurs un vrai plus, à mes yeux, car avec Vahid Halilhodzic sur le banc, ça va déjà être chaud au niveau des contestations arbitrales. Il ne faudrait pas que le capitaine du FC Nantes soit aussi bouillant que l’entraîneur bosniaque, ça risquerait de se retourner contre l’équipe. D’où Francis Coquelin… »

Raphaël NOUET

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)