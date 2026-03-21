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FRANCE

FC Nantes : coup dur de dernière minute pour Halilhodžić contre Strasbourg

Par William Tertrin - 21 Mar 2026, 20:13
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Le premier groupe de Vahid Halilhodžić pour le match du FC Nantes face au RC Strasbourg.

Ce dimanche, le FC Nantes reçoit le RC Strasbourg à la Beaujoire pour le grand retour de Vahid Halilhodžić sur le banc nantais. Son premier groupe de 22 joueurs vient d’être publié, et le coach de 73 ans devra se passer de Coquelin et Deuff, blessés, mais aussi de Centonze. Incertain, son absence est désormais confirmée. Un gros coup dur. De leur côté, Uros Radakovic, Abakar Sylla et Mathieu Acapandié ont été priés de s’entraîner avec l’équipe réserve cette semaine.

Le groupe nantais

Carlgren, Lopes, Mirbach – Ali Yousuf, Amian, Awaziem, Cozza, Doucouré, Guilbert, Machado, Tati – Cabella, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou – Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Mohamed.

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