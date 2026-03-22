FC Nantes : la toute première compo d’Halilhodžić pour affronter Strasbourg

Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter Strasbourg à l’occasion du grand retour de Vahid Halilhodžić sur le banc nantais.
Ce dimanche soir, le FC Nantes va jouer le match de la peur face au RC Strasbourg. Avec la victoire d’Auxerre samedi, les Canaris sont obligés de gagner pour entretenir les espoirs de barrages. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Vahid Halilhodžić pour son grand retour sur le banc nantais. Coup d’envoi à 20h45 à la Beaujoire.
La compo du FC Nantes
Lopes (cap) – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Sissoko, Lepenant, Kaba – Tabibou, Ganago, Abline.
﹅ Le XI de départ face à Strasbourg. #OnEstNantes pic.twitter.com/RZpAixjTlJ— FC Nantes (@FCNantes) March 22, 2026