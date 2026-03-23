FC Nantes : Vahid Halilhodžić lance un dernier combat pour le maintien

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Malgré une nouvelle désillusion face à Strasbourg (2-3), le FC Nantes n’a pas encore dit son dernier mot. Et à sa tête, Vahid Halilhodžić incarne plus que jamais cette volonté de se battre jusqu’au bout.

Au micro après la rencontre, le technicien nantais n’a pas caché son immense frustration. Dans un match où les Canaris ont montré un visage bien plus séduisant, le scénario cruel est venu rappeler la fragilité actuelle du club.

FC Nantes : une défaite cruelle qui enfonce un peu plus les Canaris

Tout avait pourtant bien commencé dans l’intention. Nantes s’est procuré des occasions, a touché les montants, et a même réussi à marquer à deux reprises. Mais une nouvelle fois, le manque de solidité et de confiance a coûté cher.

Vahid Halilhodžić ne s’y trompe pas :

« On ne mérite pas ça ce soir… on a peur de gagner. »

Un constat lucide et brutal. Entre manque de maturité et fébrilité mentale, les Nantais peinent à franchir un cap. Face à une équipe de Strasbourg en pleine confiance, la différence s’est faite dans les moments clés.

Le doublé de Joaquin Panichelli, entré en jeu à la pause, a fini de plonger le FCN dans une situation critique.

FC Nantes : “j’ai accepté un challenge fou”

Arrivé pour tenter de sauver le club, Vahid Halilhodžić savait à quoi s’attendre. Mais l’ampleur de la tâche reste immense.

« Je savais que la situation était dramatique… j’ai accepté ça pour mon ancien club. »

À 73 ans, le technicien ne triche pas. Derrière ses mots, on ressent un attachement profond au FC Nantes, mais aussi une forme d’urgence face à une situation qui se dégrade.

Actuellement 17e avec seulement 17 points, le club joue désormais sa survie à chaque match.

FC Nantes : trois matchs pour tout relancer

Malgré tout, Vahid refuse de céder au fatalisme. Le maintien reste possible, mais il passera par une série décisive après la trêve internationale.

Metz, Auxerre, Brest : trois confrontations directes qui pourraient tout changer.

« Ce n’est pas encore fini… on va tout donner. »

Le message est clair : Nantes jouera ses dernières cartes sans calcul.

FC Nantes : un espoir fragile mais toujours vivant

La situation est critique, presque désespérée selon les chiffres. Mais dans le football, tout peut basculer rapidement.

Entre frustration, manque de confiance et pression constante, les Canaris avancent sur un fil. Pourtant, avec un entraîneur déterminé à se battre jusqu’au bout, l’espoir subsiste.

Minime, fragile… mais toujours vivant.