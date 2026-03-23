FC Nantes : bonne nouvelle pour deux Canaris !

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C’est une très bonne nouvelle pour le FC Nantes dans une période pourtant compliquée sportivement. Deux jeunes Canaris vont rejoindre l’Équipe de France Espoirs lors du rassemblement du mois de mars : Dehmaine Tabibou et Herba Guirassy.

Initialement absents de la liste dévoilée par le sélectionneur Gérald Baticle, les deux Nantais ont finalement été appelés en renfort. Une convocation de dernière minute qui peut tout changer dans leur jeune carrière.

Une première pour Tabibou

Pour Dehmaine Tabibou, cette convocation marque un moment très fort. Le milieu nantais va découvrir pour la première fois le groupe des Bleuets.

Récompensé de ses progrès récents et de son potentiel, il pourrait même connaître sa première sélection officielle lors des matchs de qualification à l’Euro Espoirs 2027.

Un cap symbolique qui confirme que le FC Nantes continue de former et de lancer des profils prometteurs malgré les turbulences actuelles en Ligue 1.

Une nouvelle chance pour Guirassy

De son côté, Herba Guirassy retrouve une sélection qu’il connaît déjà. Convoqué en novembre dernier sans entrer en jeu, l’attaquant aura cette fois une vraie carte à jouer.

Avec plusieurs forfaits dans le secteur offensif, il pourrait obtenir du temps de jeu face au Luxembourg Espoirs jeudi puis contre l’Islande Espoirs lundi.

Une opportunité en or pour se montrer et s’installer durablement dans la rotation tricolore.

Une bouffée d’air pour Nantes

Dans une saison où le maintien est devenu l’objectif numéro un, ces convocations offrent un rayon de soleil au peuple nantais.

Elles témoignent aussi du travail effectué en coulisses sur la formation et la valorisation des jeunes talents. Si Tabibou et Guirassy saisissent leur chance, cela pourrait même redonner de la confiance au club et servir d’exemple dans le sprint final.

Plus que jamais, les regards nantais seront tournés vers les Bleuets cette semaine… avec l’espoir d’y voir briller deux futurs cadres des Canaris.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)