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FRANCE

FC Nantes : Halilhodzic répond cash à la colère des supporters

Par Laurent Hess - 23 Mar 2026, 20:07
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La tension monte autour du FC Nantes. Battus à domicile par le RC Strasbourg (2-3), les Canaris ont vécu une soirée pesante à la Beaujoire, marquée par le silence de la Brigade Loire. Après la rencontre, Vahid Halilhodzic n’a pas caché sa déception… ni une certaine colère.

Halilhodzic regrette un manque de soutien

Arrivé avec la mission quasi impossible de sauver Nantes, le technicien bosnien espérait créer un électrochoc… y compris dans les tribunes.

Mais malgré un appel appuyé lancé aux supporters quelques jours plus tôt, la grève d’encouragements a été maintenue. Un coup dur pour un groupe déjà fragilisé par une saison catastrophique.

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Face aux médias, Halilhodzic a livré un message à la fois lucide et piquant :

« Nantes appartient à beaucoup de monde, pas seulement à certains groupes de supporters. À cette position, on ne peut pas attendre une ovation. Je comprends leur frustration, mais j’espérais un peu plus… Je suis un peu fâché. »

Une sortie forte qui traduit l’urgence de la situation.

Un club plombé par le contexte et la nostalgie

Pour le nouvel entraîneur nantais, la crise actuelle dépasse le simple cadre sportif. Il évoque un club marqué par son passé glorieux, dont les supporters restent profondément attachés à une certaine idée du jeu et des résultats.

« Nantes, c’est un club monstre avec une histoire phénoménale », a-t-il insisté, laissant entendre que certains joueurs ne mesurent peut-être pas l’ampleur de ce maillot.

Dans ce climat tendu, le silence de la Beaujoire a été vécu comme un symbole fort : celui d’une rupture entre une équipe en difficulté et une partie de son public.

Une union indispensable pour croire au maintien

À sept journées de la fin, le FC Nantes joue désormais sa survie en Ligue 1. Les prochains matchs face à des concurrents directs pourraient tout changer… à condition que le club retrouve une forme d’unité.

Halilhodzic le sait : sans soutien populaire, la mission maintien deviendra encore plus compliquée. Mais il reste convaincu qu’un déclic est possible.

La question est désormais claire : les supporters répondront-ils présents dans le sprint final… ou la fracture est-elle déjà trop profonde ?

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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