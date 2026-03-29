Stade Rennais Mercato : Haise a déclenché un dossier brûlant pour cet été

Peu utilisé par Franck Haise au Stade Rennais, Breel Embolo pourrait bien quitter la Bretagne dès cet été, un an après son arrivée. Un dossier qui s’annonce brûlant pour le SRFC.

Arrivé à l’été 2025 en provenance de l’AS Monaco, Breel Embolo s’était imposé comme l’un des atouts offensifs majeurs du Stade Rennais. Transféré pour un montant de 15 millions d’euros avec bonus, l’attaquant suisse était attendu comme l’avant-centre référent du projet rennais, avec un contrat courant jusqu’en 2029.

Dans les premiers mois de la saison, Embolo avait rapidement justifié son statut en Ligue 1, enchaînant les titularisations et trouvant le chemin des filets à plusieurs reprises (8 buts en 27 matchs), tout en se montrant précieux dos au jeu.

Un temps de jeu qui a fondu sous Franck Haise

Cependant, l’arrivée de Franck Haise sur le banc breton a profondément modifié la donne. Le nouveau coach, adepte d’un football très intense et tourné vers la mobilité des attaquants, a privilégié des profils différents, comme Estéban Lepaul, le meilleur buteur, dans un système à une seule pointe. Dans ce contexte, Embolo a vu son temps de jeu drastiquement diminuer, n’accumulant que 91 minutes en Ligue 1 depuis l’arrivée de Haise.

Ce changement tactique et cette perte de place dans le onze ont fait émerger des questions sur son avenir à Rennes, où la direction n’exclut plus un transfert lors du prochain mercato estival, à condition de ne pas subir de perte financière sur l’opération.

Un intérêt allemand pour un possible retour

Et, selon Jeunesfooteux, le Borussia Mönchengladbach, club où Embolo a évolué entre 2019 et 2022 (25 buts et 20 passes décisives en 106 matchs), suivrait de près sa situation. Malgré des difficultés sportives en Bundesliga, le club allemand reste attentif à la possibilité de rapatrier l’international suisse, notamment si celui-ci cherche à retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière.

Pour l’heure, Gladbach n’est pas disposé à investir une somme équivalente à son transfert initial, mais garde un œil sur les négociations, misant sur les aspirations du joueur à jouer un rôle clé.

Avec un contrat long et un profil toujours attractif pour des clubs en quête d’un avant-centre expérimenté, Breel Embolo pourrait être l’un des noms à suivre cet été.