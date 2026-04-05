FC Nantes : la compo d’Halilhodžić pour le match de la dernière chance à Metz

Voici la compo officielle du FC Nantes pour affronter le FC Metz.

Ce dimanche, le FC Nantes joue le match de la dernière chance pour espérer croire aux barrages, sur la pelouse du FC Metz. Découvrez ci-dessous la compo alignée par Vahid Halilhodžić, qui a décidé d’intégrer Centonze, Coquelin, et Guilbert dans le onze comparé à la défaite contre Strasbourg. À noter l’absence de Leroux de la feuille de match. Coup d’envoi à 17h15 au stade Saint-Symphorien.

La compo du FC Nantes

Lopes (cap) – Guilbert, Awaziem, Tati, Cozza, Centonze – Kaba, Coquelin, Lepenant – Ganago, Abline.