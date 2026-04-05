PSG : un gros démenti tombe pour l’avenir d’une star montante parisienne

Le jeune milieu de terrain Senny Mayulu, révélation du PSG, fait actuellement parler de lui bien au-delà de ses performances en club. Une rumeur récente a circulé selon laquelle il aurait décidé de représenter la République démocratique du Congo (RDC) en sélection nationale, au lieu de poursuivre avec les équipes de jeunes françaises.

Une rumeur qui enflamme les réseaux

En effet, Mayulu aurait tranché pour sa carrière internationale en optant pour la RDC, pays d’origine de ses parents. Selon plusieurs sources, il aurait même donné son accord et les démarches administratives pour un passeport congolais seraient en cours.

Cette annonce a immédiatement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment de supporters congolais enthousiastes à l’idée de voir une pépite du PSG porter les couleurs des Léopards.

Cependant, un démenti est rapidement tombé, et selon Djamel, suiveur connu du PSG, Mayulu n’a en réalité pas du tout manifesté le souhait de représenter la RD Congo.

Un talent franco-congolais suivi en France

Si Mayulu s’est rapidement imposé dans les équipes de jeunes du PSG avant de faire ses débuts professionnels, notamment en Ligue 1 et en Ligue des champions, il a aussi représenté la France dans les sélections de jeunes, notamment les U18, U19, U20 et U21, sans avoir encore disputé de match officiel en équipe A.

Selon les règles de la FIFA, un joueur qui n’a pas joué de match officiel en équipe nationale A peut, sous certaines conditions, opter pour une autre sélection pour laquelle il est éligible. Cela signifie que Mayulu pourrait, s’il le souhaite et si les démarches sont entamées, choisir de représenter la RDC à l’avenir.

Ce que cela signifierait pour sa carrière

Un tel choix serait symbolique et pourrait lui offrir des opportunités internationales plus rapides qu’en équipe de France, où la concurrence est particulièrement élevée au milieu de terrain. D’un point de vue sportif, cela pourrait aussi renforcer la RDC, qui cherche à attirer des talents binationaux avant les grandes compétitions africaines et mondiales. Mais, a priori, la question ne se pose pas du tout.