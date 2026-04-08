PSG Mercato : la doublure idéale d’Hakimi a été trouvée, le Real Madrid est aussi sur le coup

Le PSG serait à la recherche d’un latéral droit prometteur en vue de la prochaine fenêtre des transferts, et Kyriani Sabbe, jeune défenseur de Club Brugge, est au centre des discussions. Selon le journaliste Ekrem Konur, le club parisien suit de près le joueur belge, évalué comme un profil capable d’épauler Achraf Hakimi sur le côté droit de la défense.

Qui est Kyriani Sabbe ?

À seulement 21 ans, Kyriani Sabbe s’est imposé comme un titulaire régulier au Club Brugge, club majeur du championnat belge. Le latéral droit est apprécié pour sa vitesse, sa capacité à apporter le danger en attaque et son potentiel de progression, ce qui explique l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Un profil qui attire en Europe

L’intérêt pour Sabbe ne se limite pas au PSG. D’après Konur, l’Inter Milan, Newcastle, le Real Madrid et Brentford surveillent également le jeune Belge, potentiellement en vue de remplacer leur latéral actuel ou de renforcer la concurrence à ce poste.

Pourquoi Sabbe est-il un choix intéressant pour Paris ?

Plusieurs éléments expliquent l’intérêt croissant autour de Sabbe :

Potentiel de développement élevé : à 21 ans, il a encore une marge de progression importante.

: à 21 ans, il a encore une marge de progression importante. Polyvalence offensive : il sait combiner courses vers l’avant et centres dangereux.

: il sait combiner courses vers l’avant et centres dangereux. Expérience en compétition européenne : évoluant régulièrement en Jupiler Pro League et en coupes européennes, il connaît déjà un niveau de jeu exigeant.

Ces caractéristiques en font un profil moderne de latéral droit, capable d’apporter un souffle nouveau à l’aile droite du PSG.

Quelles perspectives pour le mercato ?

Alors que le mercato estival approche, le dossier Sabbe pourrait être l’un des sujets chauds du marché des transferts si le PSG décide de passer à l’action. Le club parisien, qui souhaite renforcer son secteur défensif, pourrait formuler une offre si le joueur continue d’afficher un niveau solide avec Brugge. À noter qu’il est évalué à 8 millions d’euros par Transfermarkt.

De son côté, Sabbe pourrait être tenté par un nouveau défi dans l’un des plus grands championnats européens, ce qui explique l’intérêt de clubs comme le Real Madrid ou d’autres clubs anglais.