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FRANCE

ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Dunkerque 

Par Bastien Aubert - 9 Avr 2026, 09:00
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Philippe Montanier (ASSE)

Philippe Montanier enregistre quelques bonnes nouvelles avant le match entre l’ASSE et Dunkerque (samedi, 20h).

Le timing est parfait. À l’approche d’un rendez-vous crucial face à Dunkerque, l’ASSE enchaîne les signaux positifs et peut aborder cette rencontre avec un maximum de confiance. Et un homme incarne cette spirale : Philippe Montanier.

Un historique à sens unique face à Dunkerque

L’actuel coach de l’ASSE a une relation particulière avec Dunkerque. Et elle tourne clairement à son avantage. En tant qu’entraîneur, Montanier affiche un sans-faute face au club nordiste. Premier succès en 2015 avec Rennes en Coupe de France (2-1), puis un doublé de victoires lors de la saison 2021-2022 avec Toulouse en Ligue 2. À chaque fois, Dunkerque est tombé, y compris sous la houlette de Romain Revelli à l’époque. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Bien avant sa carrière sur le banc, Montanier avait déjà brillé face à l’USLD… en tant que gardien. En 1989, avec le Stade Malherbe Caen dirigé par Robert Nouzaret, il avait éliminé Dunkerque en Coupe de France avec deux clean sheets à la clé.

Geoffroy-Guichard, arme fatale

Mais au-delà des statistiques personnelles de son coach, c’est bien la dynamique collective qui impressionne. Depuis l’arrivée de Montanier, l’ASSE a transformé Geoffroy-Guichard en véritable forteresse. Montpellier, Laval, Red Star, Annecy : tous sont tombés dans le Chaudron. Quatre victoires en quatre matches, avec un seul but encaissé. Jamais, cette saison, l’ASSE n’avait affiché une telle solidité à domicile. Et ce calendrier qui arrive pourrait encore renforcer cette tendance. Après Dunkerque, les Verts recevront encore Troyes et Amiens. Trois occasions en or de capitaliser sur cette dynamique.

Une infirmerie qui se vide enfin

Autre excellente nouvelle pour le staff stéphanois : les retours se précisent. Blessé depuis fin février, Florian Tardieu a repris la course à l’entraînement du côté de L’Étrat. Un retour progressif, mais qui pourrait peser lourd dans le sprint final. Sa présence apporterait une solution supplémentaire dans l’entrejeu. Tous les ingrédients semblent donc réunis pour une fin de saison excitante du côté de l’ASSE. Reste désormais à confirmer sur le terrain. Dès ce week-end, face à Dunkerque.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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