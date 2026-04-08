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ASSE, FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour une cible commune des Verts et des Canaris !

Par William Tertrin - 8 Avr 2026, 22:00
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Lorgné par l’ASSE et le FC Nantes, Ewen Jaouen, gardien du Stade de Reims, va bien rempiler en Champagne, comme dévoilé sur notre site.

Révélation de la saison en Ligue 2, Ewen Jaouen est en train de changer de dimension. Titularisé dans les buts du Stade de Reims après un prêt réussi à Dunkerque, le jeune gardien de 20 ans enchaîne les performances de haut niveau… au point d’attirer les regards bien au-delà de la Champagne, comme à l’ASSE et au FC Nantes.

Une saison référence qui affole le marché

Avec déjà 15 clean sheets en Ligue 2, Jaouen s’impose comme l’un des meilleurs gardiens du championnat. Une statistique impressionnante qui le rapproche du record établi par Édouard Mendy lors de la saison 2017-2018 (18 clean sheets), année de la montée rémoise.

Formé à Guingamp puis révélé à Dunkerque, le portier international Espoirs français a franchi un cap cette saison. Son gabarit (près de 2 mètres), sa régularité et sa maturité en font aujourd’hui un profil très recherché.

Reims verrouille son joyau

Face à cette montée en puissance, le Stade de Reims a rapidement réagi. Le 6 mars dernier, nous vous révélions en exclusivité sur notre site que Jaouen se dirigeait vers une prolongation de contrat, alors que l’ASSE et le FC Nantes seraient intéressés.

Ce mercredi soir, L’Équipe annonce qu’un accord de principe a été trouvé pour signer un bail d’une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2029. Le quotidien sportif précise toutefois que cela ne devrait pas signifier que Jaouen serait assuré de rester cet été, étant donné qu’il est aussi très observé à l’étranger. Un petit lot de consolation pour Nantes et Sainté.

Le FC Nantes anticipe l’avenir

Du côté des Canaris, le dossier est stratégique. Le club cherche un successeur à moyen terme dans les cages, notamment avec la fin de cycle d’Anthony Lopes.

Jaouen coche toutes les cases : jeune, performant, déjà décisif au haut niveau. Nantes le suivrait depuis plusieurs mois et pourrait accélérer cet été pour préparer l’avenir. Mais une relégation en Ligue 2 pourrait tout faire capoter.

L’ASSE veut bâtir sur du solide

À Saint-Étienne, la logique est différente mais tout aussi ambitieuse. Les Verts, engagés dans un projet de reconstruction, verraient en Jaouen un futur pilier afin de remplacer Larsonneur.

Le club stéphanois multiplierait les démarches pour attirer le portier rémois, convaincu qu’il pourrait devenir un gardien de référence en Ligue 1.

Une bataille ouverte… et un été décisif

Également suivi par d’autres clubs comme Toulouse, Jaouen devrait être l’un des noms chauds du mercato estival.

Sa prolongation avec Reims pourrait servir de levier, mais une chose est sûre : à seulement 20 ans, Ewen Jaouen est déjà au cœur d’un véritable duel au mercato, symbole de son nouveau statut sur la scène française.

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