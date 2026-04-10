À LA UNE DU 10 AVR 2026
[08:30]ASSE : l’IA imagine l’équipe type de Montanier en Ligue 1 la saison prochaine
[08:10]Revue de presse : un Merengue met le feu au Real Madrid, l’arbitre de Barça – Atlético viré par l’UEFA ?
[07:50]OM : Daniel Riolo lâche une énorme bombe sur la vente du club
[07:30]PSG : coup de théâtre confirmé pour le Parc des Princes, accord en vue ?
[07:10]FC Nantes : l’annonce choc de Vahid Halilhodzic sur son avenir
[06:50]Pronostic Stade Rennais – Angers SCO : Rennes peut-il viser la Ligue des Champions ?
[06:30]ASSE : Montanier tient sa recette miracle pour battre Dunkerque !
[06:00]OM : l’IA prédit ce que McCourt va annoncer en conférence de presse
[05:30]Pronostic Barça – Espanyol : une victoire dans le derby pour mettre le couvercle sur le titre ?
[05:00]OM Mercato : Raul Asencio (Real Madrid), une opportunité en or pour Marseille ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse : un Merengue met le feu au Real Madrid, l’arbitre de Barça – Atlético viré par l’UEFA ?

Par Fabien Chorlet - 10 Avr 2026, 08:10
💬 Commenter
István Kovács sortant le carton rouge à Pau Cubarsi lors de Barça - Atlético

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce vendredi 10 avril 2026.

Presse catalane

Sport : « Culés, ce n’est pas fini »

On commence par Sport, qui consacre sa Une à Lamine Yamal. La star du FC Barcelone a posté un message sur son compte Instagram avant le quart de finale retour de Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid. « Culés, ce n’est pas fini. On va tout donner lors du match retour. Tous ensemble, toujours », a-t-il posté. Pour rappel, le Barça s’est incliné (0-2) au match aller et est contraint à l’exploit mardi prochain (21h) au Wanda Metropolitano.

Mundo Deportivo : « Indignation »

De son côté, Mundo Deportivo revient sur l’arbitrage d’István Kovács lors de ce quart de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. D’après le quotidien catalan, l’arbitre roumain risque d’attirer l’attention de l’UEFA, qui pourrait décider de l’écarter pour la fin de saison.

Presse madrilène

Marca : « Casting pour Munich »

Du côté de la presse madrilène, Marca s’attarde sur le match de ce vendredi (21h) du Real Madrid contre Gérone et sur les titularisations de Jude Bellingham et Eder Militao. Annoncés titulaires ce vendredi par Alvaro Arbeloa, l’Anglais et le Brésilien pourraient rester dans le onze mercredi prochain (21h) pour la quart de finale retour de C1 face au Bayern Munich.

AS : « Test pour Bellingham »

Même son de cloche du côté d’AS. La presse madrilène revient, par ailleurs, sur les déclarations de Raul Asencio. Interrogé par un jeune fan qui lui a demandé pourquoi il ne jouait pas à la sortie de l’entraînement, le défenseur central du Real Madrid a lâché : « Ça, il faut le demander à Arbeloa. » Une sortie qui devrait mettre le feu au vestiaire merengue.

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid