Revue de presse : un Merengue met le feu au Real Madrid, l’arbitre de Barça – Atlético viré par l’UEFA ?

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce vendredi 10 avril 2026.

Presse catalane

Sport : « Culés, ce n’est pas fini »

On commence par Sport, qui consacre sa Une à Lamine Yamal. La star du FC Barcelone a posté un message sur son compte Instagram avant le quart de finale retour de Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid. « Culés, ce n’est pas fini. On va tout donner lors du match retour. Tous ensemble, toujours », a-t-il posté. Pour rappel, le Barça s’est incliné (0-2) au match aller et est contraint à l’exploit mardi prochain (21h) au Wanda Metropolitano.

Mundo Deportivo : « Indignation »

De son côté, Mundo Deportivo revient sur l’arbitrage d’István Kovács lors de ce quart de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. D’après le quotidien catalan, l’arbitre roumain risque d’attirer l’attention de l’UEFA, qui pourrait décider de l’écarter pour la fin de saison.

Presse madrilène

Marca : « Casting pour Munich »

Du côté de la presse madrilène, Marca s’attarde sur le match de ce vendredi (21h) du Real Madrid contre Gérone et sur les titularisations de Jude Bellingham et Eder Militao. Annoncés titulaires ce vendredi par Alvaro Arbeloa, l’Anglais et le Brésilien pourraient rester dans le onze mercredi prochain (21h) pour la quart de finale retour de C1 face au Bayern Munich.

📰 #LaPortada



✒️ Casting para Múnich



👉 La vuelta de Champions del Real Madrid del próximo miércoles protagoniza nuestra primera de este viernes pic.twitter.com/rvcssyEffu — MARCA (@marca) April 9, 2026

AS : « Test pour Bellingham »

Même son de cloche du côté d’AS. La presse madrilène revient, par ailleurs, sur les déclarations de Raul Asencio. Interrogé par un jeune fan qui lui a demandé pourquoi il ne jouait pas à la sortie de l’entraînement, le défenseur central du Real Madrid a lâché : « Ça, il faut le demander à Arbeloa. » Une sortie qui devrait mettre le feu au vestiaire merengue.