FC Nantes : Waldemar Kita a remis au pot, la somme est colossale ! 

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, aurait réinjecté plus de 45 millions d’euros dans les caisses du club l’été dernier.

Cette semaine, la Direction National du contrôle de gestion (DNCG) a dressé le bilan financier des clubs de Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Comme 13 autres équipes de l’élite, le FC Nantes accuse un déficit important, malgré un résultat net positif.

Waldemar Kita a renfloué les caisses du FC Nantes l’été dernier

Face à cette situation, Waldemar Kita aurait une nouvelle fois soutenu financièrement le club afin d’équilibrer les comptes, comme rapporté par Mediacités. Le propriétaire nantais aurait réinjecté pas moins de 45,6 millions d’euros en 2025 avant le mercato estival. Le club des bords de l’Erdre, menacé par une possible relégation en Ligue 2, présenterait désormais une dette d’environ 130 millions d’euros envers la holding belge de Waldemar Kita, qui détient le FC Nantes depuis 2007.

Selon Ouest-France, Waldemara Kita devrait de nouveau mettre la main à la poche cet été afin d’anticiper une possible descente des Canaris en Ligue 2.

Un propriétaire contesté mais toujours présent

Souvent critiqué par les supporters pour ses choix sportifs et ses décisions de gestion, l’homme d’affaires franco-polonais reste néanmoins celui qui a permis au FC Nantes de maintenir sa stabilité financière au fil des saisons.