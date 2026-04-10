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FRANCE

FC Nantes : deux très bonnes nouvelles confirmées pour Halilhodžić face à Auxerre !

Par William Tertrin - 10 Avr 2026, 20:30
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Le groupe du FC Nantes pour le choc face à Auxerre.

Ce samedi à 19h, le FC Nantes se déplace sur la pelouse d’Auxerre pour une finale dans l’optique des barrages. L’entraîneur Vahid Halilhodžić a convoqué un groupe de 23 joueurs, et bonnes nouvelles : Dehmaine Tabibou, remis de blessure, et Rémy Cabella, qui souffrait de fatigue musculaire, sont bien présents dans le groupe. Deux absences sont à noter : Tylel Tati est suspendu, tandis que Abakar Sylla n’a pas été retenu. Enfin, Sékou Doucouré, Mathieu Acapandié, Bahmed Deuff et Amady Camara restent à disposition de l’équipe réserve.

Le groupe du FC Nantes

Carlgren, Lopes, Mirbach – Ali Yousuf, Amian, Awaziem, Centonze, Cozza, Guilbert, Machado, Radakovic – Cabella, Coquelin, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou – Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Mohamed.

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