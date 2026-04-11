FC Nantes : une légende des Canaris n’en peut plus des Kita

Champion de France avec le FC Nantes, Frédéric Da Rocha s’est livré à quelques confidences en rendant visite à un supporter des Canaris, Yohann. Ce dernier a glissé sur X que Da Rocha déplorait, à l’instar de l’immense majorité des supporters du FC Nantes, la gestion de Waldemar Kita.

Le climat reste délicat autour du FC Nantes. Alors que les Canaris luttent pour leur maintien en Ligue 1, les interrogations dépassent désormais le seul cadre sportif.

Dernier témoignage en date : celui de Frédéric Da Rocha. Ancien joueur emblématique du club et champion de France, il a partagé ses réflexions lors d’un échange avec un supporter.

Un regard inquiet sur la situation actuelle

C’est via un message publié sur les réseaux sociaux que ce supporter, Yohann, a relaté cette rencontre. Selon lui, Frédéric Da Rocha a exprimé « beaucoup de colère et de tristesse » en évoquant la situation actuelle du club.

Sans entrer dans les détails de la discussion, ce témoignage met en lumière un sentiment de préoccupation partagé par de nombreux observateurs et fidèles du club nantais.

Une expression, rapportée au cours de cet échange, a particulièrement retenu l’attention : celle de « Kita Circus », utilisée pour illustrer une certaine incompréhension face à la gestion actuelle.

Une critique qui s’inscrit dans un contexte global

Ces propos, bien que rapportés indirectement, s’inscrivent dans un climat plus large de questionnements autour de la direction du club menée par Waldemar Kita.

Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes traverse des périodes d’instabilité, tant sur le plan sportif qu’organisationnel. Cette situation alimente régulièrement les débats chez les supporters.

Le témoignage évoque d’ailleurs une opinion largement partagée :

« On pense tous la même chose sur la gestion du club. »

Un attachement au club toujours intact

Malgré ces inquiétudes, un point important ressort : l’attachement au FC Nantes reste fort. Le supporter souligne que, comme Da Rocha, l’essentiel demeure le soutien au club, au-delà des critiques envers sa gestion.