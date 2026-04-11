Real Madrid : Arbeloa dénonce un complot pro Barça, Pérez va frapper fort !

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La tension est montée d’un cran en Espagne. Après le match nul frustrant du Real Madrid face à Girona FC (1-1), une énorme polémique arbitrale a éclaté… au point de provoquer une réaction très forte en interne. Entre accusations implicites de favoritisme envers le FC Barcelone et décision radicale de Florentino Pérez, la fin de saison de Liga s’annonce électrique.

Un penalty oublié qui met le feu

Tout s’est joué en fin de match. Alors que le Real Madrid poussait pour reprendre l’avantage, Kylian Mbappé a été violemment touché au visage dans la surface après un débordement.

Le Français s’est écroulé, le visage en sang… mais l’arbitre n’a pas bronché. Pas de penalty, pas d’intervention de la VAR. Une décision qui a immédiatement déclenché l’incompréhension.

Plus tôt, Federico Valverde avait pourtant ouvert le score, avant l’égalisation de Thomas Lemar qui a refroidi le Bernabéu.

Mais au coup de sifflet final, ce n’est pas le résultat qui faisait parler… mais bien l’arbitrage.

Arbeloa fulmine et évoque un système biaisé

Très remonté après la rencontre, Álvaro Arbeloa n’a pas mâché ses mots :

« Pour moi c’est un penalty clair, ici ou sur la lune. […] Personne ne comprend quand la VAR intervient. Cela commence à faire beaucoup. »

Une sortie qui reflète un sentiment grandissant au sein du club madrilène : celui d’être régulièrement lésé.

Fait notable, cette polémique fait écho à d’autres décisions controversées en Liga, mais aussi aux critiques émises récemment par Hansi Flick après un match du Barça.

Pour beaucoup à Madrid, ces erreurs répétées alimentent une suspicion plus large autour de l’arbitrage.

Pérez frappe fort, la Liga dans le viseur

Selon Marca et AS, la direction madrilène a décidé de hausser le ton.

Le club envisagerait désormais de se retirer du processus de réforme de l’arbitrage proposé par la fédération. Une décision lourde de sens, qui traduit une rupture claire avec les instances.

En interne, certains dirigeants n’hésitent plus à parler d’un championnat biaisé, voire “truqué”. Une accusation grave, qui témoigne du climat explosif actuel.

Sportivement, ce nul pourrait coûter très cher. Le Real Madrid compte désormais six points de retard sur le FC Barcelone à sept journées de la fin. Un écart difficile à combler.

Une fin de saison sous haute tension

Entre frustration sportive et colère institutionnelle, le Real Madrid vit une période particulièrement agitée. La polémique autour de l’arbitrage pourrait laisser des traces durables, bien au-delà de cette saison.

Et alors que la Liga entre dans son sprint final, une question se pose désormais : cette crise va-t-elle encore s’intensifier ?

Une chose est sûre, en Espagne, le débat est loin d’être terminé…