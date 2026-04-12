Revue de presse espagnole : une polémique avec Mbappé agite le Real Madrid

Voici la revue de presse espagnole en date de ce dimanche 12 avril 2026.

SPORT : « LA LIGA DANS LA POCHE »

Le quotidien SPORT ouvre sur un constat clair : le championnat semble désormais largement en faveur de FC Barcelone, qui s’est imposé dans un derby décisif et prend une option très sérieuse sur le titre. Le FC Barcelone a remporté le derby et fait un grand pas vers le titre de La Liga, laissant le Real Madrid à neuf points.

Ferran, avec un doublé, ainsi que Lamine et un autre but de Rashford, ont décidé du match contre le RCD Espanyol.

AS : « CLAMEUR CONTRE LES ARBITRES »

Le journal AS met en avant une forte polémique arbitrale qui agite le camp madrilène, dans un contexte de tension autour de la course au titre. Le Real Madrid voit une Liga « faussée » après le penalty non sifflé sur Mbappé contre le Girona FC. « Le malentendu n’empêche pas la performance de l’équipe dans la course au titre ». La télévision n’a pas montré le sang de Kylian Mbappé faute de plan clair.

De son côté, le FC Barcelone s’est imposé 4–1 face au RCD Espanyol grâce à deux buts de Ferran, un de Lamine et un autre de Rashford. Le Barça prend neuf points d’avance sur le Real Madrid à sept journées de la fin. Pol Lozano a marqué pour l’Espanyol et De Jong a fait son retour.

MARCA : « MBAPPÉ, TU ES INDISPENSABLE »

Le journal MARCA insiste sur la dépendance du Real Madrid à ses cadres offensifs et notamment à Kylian Mbappé dans la dernière ligne droite de la saison. « Le Real Madrid a besoin de sa meilleure version pour aller chercher la remontée à Munich. Sa moyenne a chuté, avec seulement un but lors des sept derniers matchs, justement avant le Bayern. L’équipe bavaroise a pulvérisé le record de buts de la Bundesliga, avec 105 »

MARCA a également noté que le Barça se dirige plus que jamais vers le titre, avec 9 points sur le Real Madrid après le derby.

MUNDO DEPORTIVO : « POKER DE LIGA »

Le quotidien catalan met l’accent sur un scénario qui se précise pour le FC Barcelone, désormais en position très favorable pour décrocher le championnat, avec Madrid à 9 points. Le Barça s’est adjugé un derby crucial pour creuser un écart important en tête du classement à 7 journées de la fin. Un doublé de Ferran a couronné un triomphe que Pol Lozano avait encore rendu incertain jusqu’à ce que Lamine et Rashford ne scellent le score.