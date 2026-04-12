RC Lens : quels joueurs ont été pointés du doigt par Sage après Rouen ?

Après la victoire en amical du RC Lens contre Rouen, Pierre Sage n’a pas hésité à cibler certains joueurs. Mais qui sont réellement visés ?

Ce samedi, le RC Lens a disputé un match amical contre le FC Rouen pour remplacer la rencontre reportée face au PSG. L’ambiance était plus calme qu’à l’habitude au stade Bollaert, avec un public familial, même si plus de 20 000 spectateurs étaient présents pour un match solidaire au profit de Reporters Sans Frontières et en soutien au journaliste Christophe Gleizes. Sur le terrain, Lens s’est imposé 2-1 sans réellement convaincre. Mais c’est surtout ce qu’il s’est passé en après-match qui a fait réagir.

En effet, Pierre Sage n’a pas hésité à pointer du doigt ses joueurs : « Certains joueurs se rapprochent de l’équipe, d’autres s’en éloignent au travers de la performance qu’ils ont livrée aujourd’hui (samedi) et pour certains déjà à Lille. Peut-être qu’il fallait taper un peu plus fort (sur ces individualités) ». S’il est difficile de cibler les éléments concernés, on peut tout de même essayer de deviner.

Quels joueurs ciblés ?

En premier lieu, Nidal Celik, pas vraiment rassurant ces derniers temps, a une nouvelle fois été fautif lors de la claque contre le LOSC. C’est d’ailleurs pour ça qu’Arthur Masuaku a été testé en axial gauche contre Rouen. Face à Toulouse, il pourrait donc être titulaire aux côtés de Sarr et Ganiou, sauf si Baidoo revient enfin de blessure.

De son côté, Florian Thauvin n’a pas été à la hauteur contre Lille, mais aussi Rouen, avec un manque d’efficacité et de justesse malgré de bonnes intentions. Mamadou Sangaré, lui aussi en difficulté, n’a pas réussi à s’imposer ni à exprimer pleinement son potentiel, semblant en baisse de forme. Au même titre qu’Adrien Thomasson, un des cadres de l’équipe qui a failli dans le derby malgré son statut de capitaine. Enfin, Wesley Saïd, transparent à Pierre-Mauroy, a marqué sur penalty contre Rouen mais n’a pas fait grosse impression non plus. Ajoutons à ça la fuite de son départ dans L’Équipe…

Au niveau des remplaçants, Abdallah Sima a perdu beaucoup de points malgré de belles prestations ces dernières semaines, ponctuées par un joli but contre l’OL en Coupe de France. A contrario, des joueurs comme Lenne, Sylla, Bulatovic ou encore Fofana ont montré de belles choses. Reste à voir si Pierre Sage saura prendre des décisions fortes dès vendredi contre le TFC…